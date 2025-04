SindacatSbugiardato Exxx…Polzive!!! UliFpl e Nursind fanno saltare le valvole alle sigle. Quanto “pesa” la firma di Cigl, Cisl e Fials sull’unificazione dei fondi ai dipendenti Asugi? 800 euro a dipendente. L’azienda accusata di attività antisindacale. Il DG Poggiana sui carboni ardenti.

Fa ancora discutere l’accordo sull’unificazione dei fondi firmato solo da FpCgil, Cisl e Fials. Per UilFpl e Nursind non c’era alcuna necessità di sottoscriverlo visto che la Regione non aveva imposto nessuna unificazione dei fondi. Va detto che il danno provocato ai dipendenti di Asugi è pari a 800 euro a testa. Il caos è totale e i firmatari dell’accordo non sanno più come riparare al danno. Se non raccontando “sòle”, o come ricordano UilFpl e Nursind “non resta che mentire” . L’elenco delle “bugie” è piuttosto lungo. La Regione non ha imposto alcuna unificazione dei fondi. Le fasce sono sempre state erogate regolarmente, addirittura riconosciute al 100%. Gli straordinari in area isontina sono sempre stati pagati a chi ne aveva diritto. Gli incarichi sono sempre stati banditi regolarmente. E’ stato aumentato il valore della reperibilità e degli incentivi per gli amministrativi. Purtroppo in seguito al recente accordo sottoscritto da CGIL, CISL e FIALS è ormai certo che al personale dell’area isontina verrà sottratta dall’amministraione una parte significativa della produttività. Inoltre risulta che Asugi dovrà rispondere di attività antisindacale per il mancato rispetto delle normative contrattuali. Il DG Poggiana sui carboni ardenti.