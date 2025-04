CratereSanitàFvg Exxx…Polzive!!! La consigliera regionale Celotti alza il polverone sull’alleanza: “Tra il 2022 e il 2023 chiusi 225 posti letto ospedalieri, pari a un ospedale. Si taglia sul pubblico e si investe nel privato. I cittadini si esprimeranno col voto”.

Tutto questo non avviene a caso, sono scelte politiche e tecniche. Ai cittadini sta il diritto e il dovere di esprimere un giudizio, magari anche con il voto… alla prossima occasione. C

on 10 ospedali e 14 sedi – ricorda la consigliera dem – siamo a metà della classifica nazionale (sotto a noi vengono le regioni del sud) per numero di ospedali in rapporto alla popolazione, e i posti letto sono al limite, cioè tre ogni mille abitanti. E poi c’è il nodo del personale, della distribuzione tra discipline e sedi, e delle strategie per valorizzarlo, per rendere più attrattivo il sistema pubblico e invertire la rotta della fuga verso il privato, perché dire che mancano medici non significa nulla, bisogna capire in quali discipline e in quali sedi ospedaliere.

«Stiamo tagliando il sistema pubblico e cedendo pezzi al privato, che viene finanziato dal pubblico. Continuano a dirci che abbiamo una spesa per il personale e un numero di dipendenti pubblici più alto delle altre regioni, ma il vero confronto andrebbe fatto sulla totalità della spesa sanitaria regionale, della nostra e delle altre, considerando il privato accreditato e le esternalizzazioni. Non si può continuare a dire ai cittadini che spendiamo più degli altri per i dipendenti pubblici, senza conteggiare quanto valgono i finanziamenti pubblici al privato. Anac dice che sulle esternalizzazioni pesiamo per l’11% della spesa complessiva nazionale, in una Regione che rappresenta il 2% della popolazione italiana».

Se parliamo di personale, conclude Celotti, «bisogna mettere in atto politiche innovative per valorizzarlo, ma non bastano i fringe benefit, bisogna anche puntare sulle politiche di welfare, attivando servizi di conciliazione che rispondano alle dinamiche della demografia professionale e che tengano conto che le donne oggi sono la maggior parte dei dipendenti della sanità. E accanto alle premialità, che sono importanti, la vera sfida è di rivedere l’organizzazione, perché quello che i dipendenti cercano è un contesto di lavoro che sia sostenibile».