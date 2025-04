Corso&Ricorso Exxx…Polzive!!! Il Consiglio di Stato nega alla Danieli i nomi dei firmatari la petizione contro l’acciaieria.

Il Consiglio di Stato ha respinto il ricorso presentato dalla ‘Danieli’ e dunque il gruppo dell’acciaio non potrà avere i nomi dei firmatari della petizione popolare che si opponeva alla realizzazione di un nuovo impianto industriale. La sentenza è stata resa pubblica ieri, venerdì e ribalta la sentenza del Tar del Fvg che, invece, dava ragione all’azienda. Come ha spiegato l’avvocato Carlo Monai, che assiste i Comitati no acciaieria, il Consiglio di Stato ha ritenuto che questi dati, benché inerenti a una vicenda di natura politica con un interesse ambientalista, “vanno considerati sulla stregua del Regolamento sui dati personali dell’Unione europea, alla stregua di dati sensibili come quelli religiosi e sanitari”.