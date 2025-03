SindacatoAffermato Exxx…Polzive!!! UilFpl e Nursind scontro frontale con i vertici di Asugi: Nell’area isontina c’è una perdita economica di 600 euri/anno. Si va verso lo sciopero generale di tutti i lavoratori della sanità. CGIL,CISL e FIALS li hanno svenduti. Rischio privati negli ospedali di Monfalcone e Gorizia.

L’inspiegabile accordo al ribasso firmato con la direzione dell’azienda sanitaria giuliano isontina diretta da Antonio Poggiana solo da CGIL, CISL e Fials sta creando una nuova burrasca nell’area isontina. Una firma “pesante” che ha il sapore di una “svendita” dei lavoratori cui le sigle UilFpl e Nursind fanno presente ai firmatari: Quale fretta c’era di firmare? Dove sono le garanzie per le maggiorazioni per servizi notturni e festivi, i richiami in servizio e l’elisoccorso? Restano in sospeso le coperture finanziarie del personale dell’area isontina in cui viene registrata una perdita economica netta tra i 600 e gli 800 euri annui a causa di un salario accessorio storicamente più elevato. E gli straordinari non vengono pagati. Da che parte stanno CGIL-CISL e FIALS? Sono consapevoli – ricordano i segretari generali Stefano Bressan (UilFpl) e Luca Petruz (Nursind) – che questo atteggiamento facilita il progressivo orientamento dei vertici regionali della sanità verso l’affidamento ai privati degli ospedali di Monfalcone e Gorizia? Di fronte a queste gravissime emergenze UilFpl e Nursind annunciano che si recheranno in Prefettura per avere le garanzie rispetto a un intesa favorevole per i lavoratori. In caso contrario “Proclameremo lo sciopero generale di tutti i lavoratori dell’Azienda Sanitaria Giuliano Isontina”.