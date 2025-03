MakeFriuliGreatAgain Exxx…Polzive!!! Il presidente USA spinge l’economia friulana: Chi l’avrebbe mai pensato? Per la nuova politica di difesa EU forniremo droni armati e di profondità. Giro d’affari da 100 miliardi l’anno.

Le aziende friulane in prima fila dopo l’accelerazione imposta dal presidente americano rispetto alla nuova politica di difesa dell’Unione Europea. La soluzione porta con sé un giro d’affari di circa 100 miliardi di dollari anno. E’ stato firmato nei giorni scorsi il memorandum di intesa tra Leonardo con sede a Ronchi dei Legionari (Go) e il gruppo turco dei droni Baykar per lo sviluppo di sistemi senza pilota. L’accordo si basa sulle sinergie e complementarità industriali delle due aziende nell’ambito delle tecnologie nel settore unmanned e darà vita a una joint venture, con sede in Italia, per la progettazione, sviluppo, produzione e manutenzione di sistemi aerei senza pilota. «Si prevede che il mercato europeo – comprendente caccia senza pilota, droni da sorveglianza armati e droni da attacco in profondità – raggiunga i 100 miliardi di dollari nei prossimi 10 anni» riporta la nota. I siti di Leonardo impegnati nelle attività sviluppate dalla joint venture saranno quelli di Ronchi dei Legionari, centro specialistico nel settore unmanned (Gorizia), Torino e Roma Tiburtina, rispettivamente per gli aspetti legati alla produzione e per lo sviluppo delle tecnologie integrate multi-dominio, e Nerviano (Milano) per l’offerta di soluzioni congiunte per il settore Spazio. Sui velivoli senza pilota, Leonardo ha a Ronchi dei Legionari (Go) uno dei suoi siti produttivi principali. Vi lavorano quasi 300 dipendenti, personale ad altissima specializzazione. Ma la nuova strategia europea fa alzare i sensori all’intero sistema produttivo regionale. In realtà in Fvg ci sono tante aziende che possono essere rapidamente riconvertite e che hanno lavorato per reparti sofisticati dell’automotive. Le stime prevedono un mercato da 100 miliardi di dollari, solo in Europa, nei prossimi 10 anni.