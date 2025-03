LegaMotosega Exxx…Polzive!!! Il riarmo fa saltare le valvole al centrodestra. Bosello: Non dobbiamo cedere a pressioni o ricatti, no alla spesa di 800 miliardi, sarebbe un suicidio politico. Il Si di Forza Italia e Fratelli è sbagliato. Riflessi sulle comunali.

Il piano “ReArm Europe” proposto dalla presidente della Commissione Ue Ursula von der Leyen che dovrebbe mobilitare 800 miliardi di euro in ambito militare spacca il centrodestra. Le reazioni al “piano” raggiungono il Friuli dove si vota in due comuni di una certa rilevanza politica: Monfalcone e Pordenone. Per Graziano Bosello, segretario provinciale Udine della Lega sulla questione non ci sono margini: «La Lega se questa volta, sulla decisione di spendere 800 miliardi per il riarmo dell’Europa, non mantiene in modo intransigente il NO in tutti i contesti (Governo, Parlamento europeo, Regioni), decreta il proprio suicidio politico. Non dobbiamo cedere a pressioni e ricatti. Quel SI dato dalla Meloni è sbagliato. Il SI di Tajani è sbagliato. Dobbiamo dirlo, anzi gridarlo e non rimanere invischiati in logiche governative confuse e impopolari. Questo penso e questo dirò da oggi in poi in tutte le sedi. La Lega deve essere partito di Governo ma non deve mai dimenticarsi il dna originale: La lotta». Di parere opposto il leader di Forza Italia Antonio Tajani: «Noi siamo sempre stati a favore della difesa europea, era il grande sogno di De Gasperi e poi di Berlusconi e se adesso si concretizza questo sogno non può che essere un fatto positivo». Contrarietà netta anche da parte di Matteo Salvini: «È il paradosso europeo – dice il vicepremier -: non si poteva investire un euro in più per sanità e scuola, mentre ora si possono spendere 800 miliardi per la difesa comune? Se oggi avessimo un esercito europeo, Francia e Germania ci avrebbero già mandato in guerra».