LottoMarzo Exxx…Polzive!!! Le attività produttive dell’assessore BIni: Nel giorno della loro festa scendono in piazza le lavoratrici della Euro&Promos: Siamo pagate 7 euri/ora.

L’assessore alle attività produttive del Fvg, Bini, ha rinunciato oggi alla consueta “passerella” che compie in occasione di inaugurazioni o cerimonie. Le lavoratrici della sua azienda (Euro&Promos) che operano in appalto per una ditta di pulizie sono scese in piazza a Villesse per protestare contro le paghe da fame che ricevono. “Riferiscono: “La nostra paga è di 400 euri/mese. Quella base prevista dal Contratto Collettivo Nazionale è di 7,47 euri/ora. Nessuna maggiorazione per i turni festivi”. Ne dà notizia la RaiTgrFvg.