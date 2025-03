AccoglienzaFaViolenza Exxx…Polzive!!! I Benito Remix Vidoni e Pittioni fanno saltare le valvole alle case di accoglienza di Udine: Inaccettabile minimizzare come fa il presidente Boem. Bisogna inasprire le pene per i più violenti. Togliere i finanziamenti. Le responsabilità del sindaco De Toni.

Basta sottovalutare e minimizzare. Il blitz delle forze dell’ordine nelle strutture di accoglienza di Udine per minori non accompagnati ha messo in luce un grave problema di ordine pubblico e di convivenza sociale per la collettività. Lo rileva il consigliere comunale di Fratelli d’Italia Antonio Pittioni: «Alla luce delle evidenti carenze nella gestione di queste strutture, Comune e Regione dovrebbero valutare se sia ancora opportuno continuare a destinare fondi pubblici a servizi che si sono dimostrati inadeguati. È inaccettabile che risorse pubbliche vengano impiegate per un’accoglienza che non garantisce né sicurezza né integrazione, rendendo urgente una revisione dei finanziamenti e delle modalità di gestione di questi centri». Non da meno il capogruppo in consiglio comunale del capoluogo friulano Luca Vidoni che chiede un “pugno di ferro” da parte delle strutture che ospitano i minori e contesta

la volontà di minimizzare, come ha fatto il presidente di Casa Immacolata don Emilio De Roja, Vittorino Boem, il ritrovamento di tali armi (coltelli, mazze, bastoni, lame; ndr), derubricandole a semplici oggetti di uso quotidiano, considerato che alcuni di questi strumenti sono stati utilizzati o avrebbero potuto esserlo a fini violenti. Inaccettabile.

Fratelli d’Italia e il Governo – ricorda Vidoni – stanno lavorando per modificare le norme vigenti, puntando a un inasprimento delle pene per resistenza, violenza, minaccia e lesioni a pubblico ufficiale, all’introduzione del reato di rivolta in carcere, a dotare le Forze dell’Ordine di maggiori strumenti di difesa e a garantire loro una più ampia tutela legale. Auspichiamo che questi provvedimenti siano sostenuti da tutte le forze politiche in quanto si tratta di interventi urgenti e non più rinviabili, perché chi mette a repentaglio la sicurezza delle nostre comunità deve essere sanzionato in modo adeguato. Inoltre il capogruppo «

Desidera innanzitutto esprimere un plauso e un doveroso ringraziamento alle Forze dell’Ordine per l’ottima operazione di controllo effettuata nei giorni scorsi nelle strutture di accoglienza di via Chisimaio e di piazzale Cella, dove sono stati rinvenuti coltelli, bastoni e altri strumenti contundenti nelle stanze dei minori stranieri non accompagnati. Mentre l’estrema sinistra e la criminalità organizzata continuano a sferrare attacchi alle nostre Forze dell’Ordine, accusandole di ogni nefandezza, noi di Fratelli d’Italia ci schieriamo convintamente al loro fianco, riconoscendo che la sicurezza dei cittadini è, e deve sempre restare, una priorità assoluta.

Anche nel caso dei minori stranieri non accompagnati non dobbiamo avere paura di dire che servono strumenti repressivi per allontanare i casi più problematici dal punto di vista della sicurezza

. È giunta l’ora – conclude l’esponente di Fratelli d’Italia – che il sindaco De Toni e la sua Giunta aprano finalmente gli occhi. Mi permetto di ricordare al sindaco quanto stabilisce l’articolo 54 del Testo Unico degli Enti Locali (TUEL), che gli assegna ruoli e funzioni precise in materia di ordine e sicurezza pubblica».