BalaniMultipiani Exxx…Polzive!!! Il dirigente sanitario accusa: “E’ in corso la distruzione dei piccoli ospedali dell’isontino, compreso Gorizia. Incertezze sul Pronto Soccorso. Che fine farà?

Il prof Alessandro Balani con un lungo intervento sul periodico “2025” traccia la drammatica situazione cui è precipitata la sanità isontina e quali sono gli “attori” attuali e precedenti che ne stanno facilitando il progetto. “Il filo conduttore comune, cioè la distruzione dei piccoli ospedali, con un occhio di riguardo per quello di Gorizia, è cominciata negli anni ’90 e proseguita fino ad oggi”. Balani ricorda l’allora assessore alla salute, dott. Gianpiero Fasola che fu lui a volere la chiusura del reparto di otorinolaringoiatria, di oculistica cui seguì la nota vicenda del punto nascita. Poi c’è stato l’accorpamento di alcuni dipartimenti con Trieste. Dopo qualche giorno – prosegue Balani – spunta il piano oncologico regionale oggetto misterioso e diabolico perché con vari giri di parole va a decretare la fine di urologia a Gorizia e il pesante ridimensionamento della chirurgia oncologica di tutto l’isontino. Nel documento – secondo Balani – si rilevano tutta una serie di contraddizioni con criteri di valutazione alquanto discutibili e tutti punitivi per i piccoli ospedali. C’è stata una prima riunione il 20 febbraio allargata a tecnici ma non è giunto nessun segnale incoraggiante. Anzi, per l’area si vocifera di un’altra mazzata e cioè “la possibile chiusura nelle ore notturne e nei giorni prefestivi e festivi del Pronto Soccorso di Gorizia. Non c’è nulla di ufficiale – osserva Balani – ma queste voci si fanno sempre più insistenti. E ad oggi non c’è nessuna rassicurazione. Se così fosse – conclude Balani – Gorizia perderebbe cardiologia, urologia, chirurgia oncologica dell’apparato digerente e con un Pronto Soccorso a mezzo servizio“.