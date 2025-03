CratereSanitàFvg Exxx..Polzive!!! Honsell e Centis sganciano il petardo: “C’è un piano segreto per privatizzare pezzi di sanità o di ospedali”. Sindaci ignorati sul piano attuativo di AsuFc.

L’ex consigliere sanvitese Tiziano Centis è il più diretto e rispetto agli ultimi atti amministrativi della giunta regionale riguardo il settore sanità: «E’ in atto una desistenza politica verso la sanità pubblica in modo tale da spostare sempre più la strada verso il privato. Un depauperamento continuo, un pezzo alla volta. Si dica se esiste un piano segreto per privatizzare pezzi di sanità o pezzi di ospedali». Esprime “sconcerto” il consigliere regionale Honsell (Open Sinistra Fvg) a proposito di “quanto emerge dalle dichiarazioni dei sindacati e dei sindaci sulla gestione della sanità in Asufc. Cambiare in corso d’opera un Piano attuativo senza discuterlo né con i sindaci, che ne avevano approvato un altro, né in Commissione Salute, è un atto molto grave. Dimostra l’arroganza degli attuali vertici politici e la loro improvvisazione su questioni estremamente critiche. In Consiglio – evidenzia Honsell – abbiamo denunciato varie volte la mancanza di chiarezza e l’opacità nelle strategie sanitarie dell’assessore Riccardi. Le reazioni che abbiamo avuto sono state di sfacciato disprezzo. La questione è molto grave perché riguarda ulteriori esternalizzazioni di servizi a privati. Come fanno assessore e direttori a non rendersi conto che è difficile integrare gestioni aziendali separate in sanità? Sempre che si riesca a uscire dalle sabbie mobili dei ricorsi delle ditte non vincitrici, che la vicenda della radiologia a Pordenone insegna essere tutt’altro che banale. La sanità – conclude l’esponente di Open – è un servizio che dovrebbe essere gestito con maggiore rispetto nei confronti dei cittadini”.