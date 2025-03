MonfalconeInvasione Exxx…Polzive!!! Bou Konate si candida sindaco. Cisint: Nasce il partito islamico per un sindaco musulmano.

Sono circa un migliaio gli stranieri che hanno ottenuto la cittadinanza e pertanto, il diritto a votare per le comunali. Con questi presupposti nasce la novità delle ultime ore alle elezioni di Monfalcone: la candidatura a sindaco di un islamico, Bou Konate. Per l’europarlamentare Cisint con questa operazione “nasce il partito islamico per un sindaco musulmano”. Più articolato il ragionamento di Gionata Pacor di Forza Italia che ricorda come questa candidatura dimostri “Il fallimento dell’idea di inclusione ed integrazione della sinistra: dopo aver attaccato per anni il centrodestra che sarebbe divisivo, dopo aver fatto di tutto per mostrarsi accoglienti e per integrarsi nelle comunità islamiche (gli esponenti della sinistra si integravano nelle comunità islamiche, non viceversa!), ecco che arriva lo smacco come un fulmine a ciel sereno. La comunità islamica non vuole essere inclusa nemmeno dalla sinistra, tant’è che presenterà un candidato sindaco islamico con una lista tutta sua”.