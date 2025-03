SanitàFvg Exxx…Polzive!!! Sulla privatizzazione degli ospedali leopost interpella i saggi: “Non si può sempre imporre dall’alto”.

“Se il piano di esternalizzazione dei due ospedali di Latisana e Spilimbergo ha come scopo il recuperare la fuga extra regionale, pare che l’approccio non sia propriamente ottimale”. Lo ricordano i “saggi” interpellati da Leopost per far luce sui nuovi provvedimenti.

“Ogni piano di recupero della fuga extra regionale richiede il saper distinguere la “mobilità patologica” (determinata da una carenza dell’offerta della regione di residenza del paziente) dalla mobilità fisiologica, ( la mobilità di confine) riconducibile spesso alle aree di confine, dovuta ai flussi di pazienti che superano il confine della propria regione di residenza per accedere alle prestazioni in un ospedale che si trova in un’altra regione, mobilità che tuttavia non può essere sempre ricondotta a carenze nella rete di offerta della regione di residenza, ma più verosimilmente a una scelta del paziente basata anche su comodità di tipo logistico. Deve poi anche tenere conto della mobilità apparente data dalla differenza tra residenza e il domicilio, deve capire di che prestazioni trattasi. Le risposte alla mobilità sanitaria possono essere, in ultima analisi, differenti e richiedono un approccio dinamico al fenomeno che tenga anche conto del soggetto che eroga la prestazione oggetto di recupero, della sua sede legale (se ti autofinanzi la spesa sanitaria) oltre ad altre considerazioni non banali sulla gestione del personale che risulta inquadrato nel pubblico impiego solo per ricordare la più importante. Chiudere o ridurre servizi sanitari infine non riguarda solo l’aspetto economico determinato dalla risorsa occupazionale e dall’indotto. Accanto agli interessi materiali ve ne sono altri perché spesso queste strutture sono viste come simbolo dell’identità locale o come nel caso di ridimensionamento di servizi sociali o di loro esternalizzazioni che alimentano la protesta in relazione al particolare rapporto insistente tra utenti ed educatori, quasi idiosincratico conquistando l’operatore la fiducia dell’utente e della sua famiglia ed il valore simbolico attribuito al servizio. Imporre o calare dall’alto determina sempre un rigetto”.