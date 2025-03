UdineFarWest Exxx…Polzive!!! Cittadini soffocati da un parco fotovoltaico. Antonella Gatta fa saltare le valvole alla maggioranza: chiedevano i ristori, Sindaco e giunta negano.

La consigliera comunale di Udine Antonella Eloisa Gatta (eletta con la LIsta De Toni “Costruire Futuro”) ritorna sul caso dei residenti di Beivars che “H anno già subito antenne 5g, forno crematorio (a due passi), campo nomadi e ora due parchi fotovoltaici, di 20 ettari totali. Dalle finestre non vedranno più il verde, ma un mare di specchi, a meno di 50 metri dalle loro abitazioni. Il Friuli, da “piccolo compendio dell’universo” a casa degli specchi fotovoltaici. Sono stata in silenzio fino ad ora – attacca la consigliera – ma è bene ricordare che, quando, a sostegno dei cittadini di Beivars ho presentato la mozione per sostenere le loro sacrosante richieste, anche coloro che oggi si stracciano le vesti, a suon di articoli e titoli sui giornali, quando potevano hanno votato contro o hanno lasciato l’aula. A nulla serve nascondersi dietro tecnicismi giuridici (…). Usare lo scudo della legge per decidere di non stare accanto ai cittadini è una stortura oltre che un un atto di vigliaccheria politica e lo dico sia da giurista, sia da consigliera, fieramente civica , sia e soprattutto da cittadina udinese. I cittadini chiedono ristori, chiedono che l’Amministrazione batta un colpo – insiste la consigliera Antonella Gatta – sia presente. Tutti cercano ora di recuperare terreno, ma continuano a nascondersi dietro tecnicismi, per non dichiarare che non pensano ai cittadini. Dov’era Mansi e tutto il PD quando si è votato per i ristori, per creare un tavolo di confronto tra cittadini, amministrazione e società installatrici? Ah dimenticavo… han votato contro. Dov’era Michelini e la sua attenzione al quartiere? Ah dimenticavo, era volutamente uscito dall’aula. Dov’era il sindaco De Toni e i green della sua lista? Alleanza Verdi Sinistra? Spazio Udine? Hanno votato tutti contro.