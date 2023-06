SindacatiCelebrati Exxx…Polzive!!! Addetti ai musei di Trieste con paghe da terzo mondo. Le parti sociali (Fesica Confsal Facchini) trovano l’accordo con Euro&Promos e Comune: 420 euri in più in busta paga.

Nessun sindacato in questi ultimi anni aveva dedicato un minimo di attenzione alla vicenda dei 62 addetti all’accoglienza e sorveglianza dei musei civici di Trieste. Erano stati assunti e inquadrati come vigilanza privata e servizi fiduciari, il che comportava una retribuzione oraria lorda pari a 5,59 euri pari a 3,68 netti. C’è voluto l’impegno delle parti sociali come la Fesica-Confsal e di un sindacalista ambasciatore di rango ministeriale come Luciano Facchini (in foto con Fedriga) per risolvere la questione. Il caso era esploso, scientificamente, nel pieno della campagna elettorale per le regionali. I lavoratori, assunti dalla “Euro&Promos”, denunciavano “lo sfruttamento attuato dal comune di Trieste e da Euro&Promos (al centro delle polemiche per via della posizione di vertice nell’azienda dell’assessore Bini ndr) per il trattamento economico con paghe sotto la soglia di povertà e contratti fermi da dieci anni a 5,59 euri/ora, lordi”. Ieri, il sindacato Fesica-Confsal ha reso noto di aver raggiunto l’intesa con il comune e con le parti sociali di Euro&Promos ottenendo un risultato storico per gli addetti. Dal 1° luglio verrà applicato il contratto collettivo multiservizi che comporta una retribuzione oraria pari a 7,93 euri invece che 5,59. L’accordo, valido fino al 30 giugno 2024, prevede un impegno di spesa pari a 310mila euri all’anno dei quali il 70% saranno in capo ad Euro&Promos. Nel caso di rinnovo del contratto, la retribuzione dei percipienti salirà a 8,05 euri. Il comune ha la facoltà di rinnovare l’appalto per altri tre anni, decorrenza 2024. Ora si attende solo di formalizzare l’accordo. Come rileva l’assessore Giorgio Rossi su “Il Piccolo”: «Il negoziato dovrà essere approvato dalla giunta, lo faremo appena il direttore generale rientrerà dalle ferie».