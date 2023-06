AutostradeAltoAdriatico Exxx…Polzive!!! Fissati i compensi per il Cda: 60mila euri al presidente e 16.400 ai membri. Bufera in Fratelli d’Italia per la nomina di Nicolodi. Il doppio incarico di Bembo e Grattoni. Ripristino province, per Marco Dreosto tempi lunghi.

L’assessora Barbara Zilli ha convocato ieri mattina l’assemblea del neonominato Cda di Autostrade Alto Adriatico Spa per fissare le indennità di carica degli amministratori. Sono in linea con quelli di Autovie Venete, ovvero 60mila euri/anno al presidente Gabriele Angiolino Fava e 16.400 euri cadauno ai consiglieri, compreso il vice presidente Tiziano Bembo, che sono: Zorro Grattoni, Valentina Graberi ed Elena Buson Nicolodi. La nomina di quest’ultima ha scatenato un profondo malcontento all’interno del partito che l’ha nominata, Fratelli d’Italia. La Nicolodi era candidata nella lista dei patrioti alle scorse regionali nel collegio di Gorizia ed ha raccolto solo 194 preferenze. Con quale criterio i vertici di Fratelli d’Italia hanno scelto Nicolodi e ignorato coloro che da anni sono impegnati a far crescere il partito in regione? Si chiedono gli iscritti. La mesata, pur se importo lordo, non è marginale e coloro che si sono sbattuti alle ultime elezioni sono rimasti sconcertati. Va ricordato che nel nuovo assetto di vertice della Spa sono presenti due amministratori, Bembo e Grattoni, presenti anche nel cda di Autovia Venete. Probabilmente dovranno dimettersi da Autovie. Tuttavia la giornata politica di ieri è stata caratterizzata dall’argomento ripristino delle province. Un tema che appassiona soprattutto la maggioranza regionale. Quattro provincie o enti di area vasta, quattro presidenti e posti di riparo per coloro che sono rimasti fuori dalle regionali o da altre candidature. In tal senso il senatore della Lega Marco Dreosto mette in guardia i friulani ricordando che «la nostra proposta di legge è incardinata alla Camera ed è cosa diversa da quella delle province d’Italia in quanto si tratta di legge ordinaria e non avrà ripercussioni dirette sulla nostra norma regionale che, essendo statutaria, implica il doppio passaggio parlamentare». Su questo inghippo Dreosto osserva: «C’è il rischio che nelle altre regioni si arrivi al ripristino degli enti intermedi prima di noi».