PalazzoBollente Exxx…Polzive!!! 11 giornalisti ammessi alla selezione per addetto stampa del sindaco di Udine De Toni. Il presidente del consiglio Mauro Bordin impegna 500mila euri per il portavoce: in lizza la consigliera comunale di San Giorgio Arianna Dreossi.

La notizia riportata da “Il Piccolo” non viene smentita dalla diretta interessata. Arianna Dreossi, consigliera comunale della Lega a San Giorgio di Nogaro e funzionario amministrativo presso la polizia locale del comune di Udine, potrebbe rivestire il ruolo di portavoce del presidente del consiglio regionale Mauro Bordin. La figura era stata istituita all’inizio della scorsa legislatura dal centrodestra su impulso dell’ex presidente Pietro Mauro Zanin come “risarcimento” elettorale all’amico Pierluigi Molinaro (oggi sindaco di Folgaria). Non se ne fece nulla per via di un veto da parte del datore di lavoro di Molinaro. Tuttavia la novità della posizione del portavoce del presidente del consiglio è rimasta nelle facoltà del presidente che potrà, legittimamente, farne ricorso. Dreossi non smentisce, del resto possiede una lunga esperienza di relazioni e di impiego amministrativo sia a Trieste che a Udine. Ha seguito brillantemente la campagna elettorale per le europee di Marco Dreosto ed Elena Lizzi ed è stata eletta consigliera comunale a San Giorgio di Nogaro. E’ assunta come dirigente in comune a Udine. L’inquadramento economico del portavoce del presidente si aggira attorno ai 90mila euri/anno, che potrebbero salire a 120 poiché Arianna Dreossi è in possesso di una laurea ed è un “D”.

Sul fronte della comunicazione istituzionale sta prendendo forma anche la selezione per l’assunzione a tempo determinato di un funzionario amministrativo contabile in qualità di addetto stampa da assegnare all’Ufficio di Staff del Sindaco di Udine De Toni. Le domande pervenute sono state 16 di cui 5 prive di requisiti. Pertanto 11 ammessi. Il sindaco ha avviato le procedure anche per l’assunzione di due amministrativi categoria “C” di supporto all’ufficio di De Toni. Le domande sono state 108 di cui 3 con riserva. Presidente della commissione giudicatrice la segretaria Francesca Finco. Il rapporto è di natura fiduciaria.