Corsi&Ricorsi Exxx…Polzive!!! Il Tar Fvg rigetta il ricorso elettorale proposto dalla lista “Insieme Liberi”. I ricorrenti: “Leggeremo le le motivazioni, ci appelleremo al Consiglio di Stato”.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia ha rigettato il ricorso degli esponenti della lista “Insieme Liberi” rispetto alle contestazioni sollevate dai ricorrenti affinché la lista potesse partecipare al riparto dei seggi delle elezioni regionali pur avendo ottenuto un risultato di lista inferiore al 4% (3,98). I ricorrenti restano in attesa delle moticìvazioni per poi rivolgersi al consiglio di Stato. Il ricorso era stato proposto da Ugo Rossi, Marco Bertali, Franco Zotti, Amalia Ellero e Graziella Tosorat, rappresentati e difesi dagli avvocati Annalisa Del Col e Luca Campanotto, contro la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Beatrice Croppo, Daniela Iuri e Camilla Toresini.