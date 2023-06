BurrascaCormóns Exxx…Polzive!!! La versione del sindaco Felcaro sul caso del cavalcaferrovia: “Negligente gestione di una pratica tavolare”. L’opposizione: “Errori e spese inutili per soddisfare il suo eccesso di potere”.

Il sindaco aveva emanato un’ordinanza nei confronti di Rfi relativamente ad alcuni manufatti da rimuovere a ridosso del cimitero. La società delle ferrovie aveva impugnato il documento e chiesto i danni al comune quantificati in 210 mila euri. Ora l’amministrazione, per opporsi alla richiesta di Rfi, ha affidato all’avvocato De Pauli l’incarico di opporsi. Costo 11 mila euri. Il sindaco spiega i fatti.

Sulla vicenda del cavalcaferrovia riportata su queste pagine il 21 giugno scorso è scontro acceso fra maggioranza e opposizione. Per il sindaco Felcaro si era riscontrata una situazione di pericolo nell’attraversamento ferroviario oggetto dell’articolo apparso su “leopost”. Secondo il primo cittadino la struttura è sempre stata manutenuta da RFI e osserva: «Non essendoci stato pronto riscontro nonostante vari solleciti, è stata emanata una ordinanza contingibile nell’anno 2021, che la stessa RFI ha impugnato al TAR FVG in alcune sue parti; lo stesso TAR, al quale era stata chiesta la sospensione cautelare dell’atto ordinativo, lo ha sospeso solo in alcune sue clausole, ferma restando la richiesta per RFI di effettuare i lavori sul manufatto, lavori per cui oggi si vorrebbe fosse il comune di Cormons a rispondere. RFI non ha inoltre appellato il provvedimento nella parte in cui le sue istanze cautelari erano state rigettate ed ha dunque effettuato tutti gli interventi richiesti dal TAR». Per il sindaco, «l’ordinanza comunale è stata annullata solo in alcuni suoi punti, e solo per ravvisato difetto del requisito della “contingibilità”, in quanto secondo il Tribunale amministrativo si sarebbe potuto intervenire con mezzi ordinari. RFI, una volta passata in giudicato la sentenza, ha proposto nuovo ricorso al TAR FVG (competente per le richieste risarcitorie da lesione di interessi legittimi) per chiedere il risarcimento dell’asserito danno patito, individuato nella somma spesa per gli interventi imposti dallo stesso TAR (circa 200 mila euro)». Il comune, ovviamente, si è opposto a detta richiesta, in quanto RFI aveva a suo tempo prestato acquiescenza all’ordinanza nella parte non sospesa dal TAR e non la aveva appellata in Consiglio di Stato, in un contesto nel quale la mancata attuale intestazione dell’attraversamento a RFI dipenderebbe anche dalla negligente gestione di una pratica tavolare. Il sindaco conclude: «In un contesto di questo tipo, dunque, sarà nuovamente il TAR FVG a decidere se, ed eventualmente in che misura, le spese di manutenzione dell’attraversamento non siano da porre integralmente a carico di RFI». Per l’opposizione si poteva risolvere la questione con più prudenza e oculatezza. Elena Gasparin replica: «Il sindaco dice quello che ha sempre detto, tenta di difendere l’indifendibile. Resta il fatto che lo strumento usato per imporre a Rfi di intervenire è stato definito dal Tribunale illegittimo per eccesso di potere nella parte dell’ordinanza in cui imponeva a Rfi di intervenire, senza accertare previamente la proprietà del manufatto. Lo stesso sindaco aveva ricordato che si presumeva la proprietà, ma non si agisce su presunzioni, si agisce su certezze. La leggerezza di questa amministrazione – prosegue Gasparin – è tale per cui si sono lasciati decorrere i termini per impugnare dinanzi al Consiglio di Stato la sentenza del Tar passata in giudicato e si è consentito quindi proprio in virtù del passato in giudicato della stessa di chiedere al Comune di Cormons il risarcimento dei danni di oltre 200 mila euro. Per la negligenza di questa amministrazione abbiamo la città divisa in due da più di due anni e rischiamo di dover risarcire i danni a rfi. Era più saggio fare un tavolo sin dall’inizio con rfi e non operare in modo “testosteronico”!». Dal canto suo, Lucia Toros della lista “Uniti per Cormòns” aggiunge: «La nostra lista aveva sin da subito chiesto al sindaco di Cormons di sedersi ad un tavolo e trovare una soluzione, ha preferito mettersi contro e avviare un processo di belligeranza che avrà nel migliore dei casi (oltre alle spese…. Per ora molto ingenti) l’effetto di tenere chiuso l’asse viario x molto tempo».