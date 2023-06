JoMysteryJo Exxx…Polzive!!! I consiglieri del Pd interrogano Bolzonello e Fedriga sul direttore sanitario fantasma: E’ sempre in tournée per convegni in rappresentanza della regione; scarsa presenza in Arcs; tira 155 mila euri/anno.

Aveva illuso i friulani con l’acquisto di un frigobar per rendere più confortevole il suo ufficio e la sua permanenza, ma niente. Da mesi nessuno lo vede e, per questo motivo, il PD, primo firmatario Diego Moretti, interroga il presidente della commissione sanità Bolzonello e il presidente Fedriga su un curioso caso di dirigenza-fantasma all’interno della sanità friulana. Il protagonista è Jo Polimeni e la sua rocambolesca esperienza di direttore generale nell’azienda sanitaria a Pordenone (cacciato) e ora sistemato in quella di coordinamento regionale della sanità friulana. Va ricordato che il misterioso direttore voleva tagliare la corda dal Friuli nel febbraio scorso grazie ai buoni uffici con Fratelli d’Italia e il presidente delle Marche Acquaroli. Gli è andata male. Oggi il Pd interroga per sapere se corrispondono al vero le notizie su: “scarsa presenza nella sede dell’azienda in via Pozzuolo a Udine; a quanto ammontano i rimborsi per la presenza del Polimeni a convegni in Friuli e fuori regione; a quanti eventi ha partecipato e se sono stati autorizzato dal direttore centrale salute e se il dirigente ne fosse a conoscenza; se risulta normale la restituzione delle gare alle aziende per le forniture di materiale e se sono state prese iniziative formali per diffidare lo stesso a garantire una costante presenza per rispettare al meglio il compito affidatogli”. In pratica la regione paga un direttore di azienda di coordinamento della sanità friulana circa 160mila euri/anno (per il PD 185) per tenerlo lontano dall’azienda. L’interrogazione é firmata da tutti i consiglieri regionali del Pd.