RegioneRibaltone Exxx…Polzive!!! L’assessore Zilli annuncia il passaggio epocale da Autovie ad Autostrade: Nel primo week end di luglio chiusa l’autostrada tra Portogruaro e Latisana nelle ora di maggior traffico e del cambio di turisti. Domani sera il concerto di Ultimo. Albergatori di Lignano storditi.

Nel presentare l’assetto della nuova società che dovrà subentrare ad Autovie venete, l’assessore regionale alle finanze Barbara Zilli ha parlato di “passaggio epocale”, ovvero di un’operazione che “ci mette nelle condizioni di proseguire nei lavori di ammodernamento della A4 nella prospettiva di una sempre maggiore integrazione logistica”. Dal 1° luglio la nuova Spa avrà in gestione il tratto dell’A4 Venezia-Trieste. Un tratto di autostrada molto trafficato soprattutto nei fine settimana estivi. Va da sé che l’assessora, annunciando il nuovo Cda e le sue meraviglie, non ha tenuto conto della chiusura del tratto Portogruaro-Latisana in tutte due le direzioni di marcia proprio nel bel mezzo del week end da bollino rosso col cambio della settimana che coincide col primo giorno del mese. Gli orari di chiusura sono dalle 20 del sabato 1 luglio alle 6 della domenica mattina. Orari che coincidono con migliaia di auto che si muovono a causa del concerto del cantante Ultimo allo stadio Teghil dove sono previste non meno di 25 mila persone. Migliaia di persone al concerto e migliaia di turisti che vanno e vengono. Un caos storico. Gli albergatori sono sul piede di guerra: “Ormai durante la settimana non si lavora più come un tempo e ci restano solo i week end e la regione cosa fa? crea disagi ai turisti proprio nei fine settimana. Non una buona credenziale per mantenere e migliorare il grado di ricettività della località balneare”.

Le previsioni diramate dalla società Autostrade-Autovie sono le seguenti: