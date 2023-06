DimissioneMonfalcone Exxx…Polzive!!! Il consigliere comunale Calligaris, dopo un anno, si è rotto le palle dei cantieri, pronte le dimissioni. 60 elettori coglionati. Potrebbe subentrare l’ex compagno della sindaca Tonut.

Il capogruppo della Lega per Salvini premier in consiglio regionale, Diego Calligaris, ha annunciato le sue dimissioni da consigliere comunale di Monfalcone. Era stato eletto lo scorso anno con 65 voti. Per molti bisiachi la candidatura di Calligaris era funzionale solo alla sua campagna elettorale per le regionali che si sarebbero tenute un anno dopo (2023) cui è stato eletto a Trieste. Infatti dopo appena 13 mesi dalle elezioni comunali e un paio di mesi dalle regionali, il consigliere della Lega ha scelto di dimettersi. Una scelta che ha creato un profondo disappunto fra la sessantina di elettori che si è sentita buggerata dal consigliere comunale. Calligaris rende noto che gli impegni a Trieste sono troppo gravosi e fa molta fatica a conciliare i lavori del comune con quelli della regione. In realtà, nella città dei cantieri, c’era già stato un precedente con Giuseppe Nicoli di Forza Italia che, ricoprendo gli stessi ruoli del leghista, non ha mai dimostrato indifferenza e così poco rispetto per il corpo elettorale dopo solo un anno dal voto. Per tal motivo, domani, sabato 1° luglio, la sindaca-faraona Cisint ha convocato una conferenza stampa per spiegare le ragioni dell’insulto agli elettori. Mercoledì 5 luglio alle ore 8,30 è inserito all’ordine del giorno l’oggetto: surroga del consigliere dimisssionario e convalida del candidato subentrante che potrebbe essere l’ex compagno della sindaca-faraona Alberto Tonut.