BrunBrun Exxx…Polzive!!! Qual’è la vera bomba di Udine? Falso allarme al parco di Chiavris durante il concerto di Lucilla. Il sindaco De Toni designa una finalista di Miss Italia nel suo ufficio di staff. Valentina Bearzi nuova addetta stampa del comune.

Ieri sera, al parco Brun di piazzale Chiavris a Udine si era esibita Lucilla, la “fatina del sole” che danza e fa impazzire i bimbetti. Grande festa per pupi e genitori, solo che al termine del concerto le persone che si trovavano all’interno del parco sono state fatte evacuare per via di un allarme bomba poi rivelatosi falso. Sono intervenute pattuglie della Polizia e della Municipale che hanno fatto sgomberare il prato e accompagnato bambini e genitori all’esterno del parco. In breve tempo tutto è tornato alla normalità. Si tratta invece di una “bomba” di rara bellezza quella che è stata ingaggiata dal sindaco De Toni per il suo ufficio di staff. Il suo nome è Erika Rebbelato, finalista di Miss Italia nel 2021, che ha superato le selezioni di istruttore amministrativo contabile assieme a Giulia Zolin e Gabriele Spangaro. Il contratto è a tempo determinato per la durata del mandato del sindaco. Il primo cittadino, dopo le valutazioni dell’apposita commissione presieduta dalla segretaria Francesca Finco, ha designato la giornalista Valentina Bearzi, già Udinese Tv e nella segreteria dell’assessore regionale Pizzimenti, come nuova addetta stampa del comune.