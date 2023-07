FinettiGalletti Exxx…Polzive!!! Pedone caccia il coach dell’Apu basket più amato d’Italia. Come faremo senza il mitologico: «Abbiamo fatto schifo alcazzo?». Benservito anche all’addetta stampa Barbara Castellini.

Gli hanno dato un calcio in culo. E non e non se parli più. Con un breve comunicato, il presidente dell’Apu Basket Old Wild West di Udine, Alessandro Pedone, ha silurato l’allenatore che, con i suoi guizzi verbali, aveva ubriacato mezza Italia. Per noi, manigoldi di “leopost” è un dispiacere. Impossibile perdere le sue analisi del dopo-partita. Un allenatore che ha fatto miracoli con una squadra di primedonne totalmente sfilacciata. Malgrado i presuntuosismi e le difficili condizioni ambientali, è riuscito a tenere il punto e portare l’Apu alle semifinali di A2. “Abbiamo fatto schifo al cazzo” pronunciato in un devastante dopo-partita a Bologna è un titolo epico degno degli eroi greci; la dimostrazione del coraggio e della sincerità sportiva che il ragazzo ha esibito in questi anni. Ci mancherà. Speriamo di rivederlo in panchina. Questo il comunicato della dirigenza: «Nel mese di dicembre 2022 ha risposto presente alla chiamata della società, raccogliendo le redini della squadra in qualità di capo allenatore. Il Presidente dell’Apu Old Wild West Udine Alessandro Pedone saluta con stima e affetto coach Finetti: Ha dimostrato di avere grande cuore e questo, nello sport come nella vita, è importantissimo. Dobbiamo riconoscergli soprattutto il coraggio che ha avuto: è un ragazzo che si è sacrificato per i nostri colori. Abbiamo voluto dargli una grande opportunità quest’anno, perche è un uomo vero che ha lavorato e non si è tirato mai indietro. Siamo certi che l’esperienza maturata a Udine sarà la base di una lunga carriera. Ad maiora!». E giù un calcio in culo. Altro che in bocca al lupo!.

Se ne va anche l’addetta stampa Barbara Castellini che ricostruisce in rete i suoi anni: «Oggi è proprio “quel” giorno, quello dei saluti. Che profumano più di arrivederci che di addio. Dopo tre anni si è conclusa la mia esperienza in Apu Udine. Un percorso che mi ha regalato enormi soddisfazioni e che ha richiesto impegno, dedizione, presenza. Sicuramente più di quanto immaginassi, ma è stata comunque una sfida Pazzesca. Raccontare le gesta di una squadra che già seguivo da anni come giornalista, vivendo tutto in “prima linea”, senza filtri, è stata un’esperienza che mi porterò per sempre nel cuore…».