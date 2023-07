LegaElettrosega Exxx…Polzive!!! Insorgono gli iscritti contro la data del congresso regionale fissata a luglio. Probabile rinvio a settembre. A Monfalcone, dopo le dimissioni di Calligaris, il gruppo si allarga: entra Giovanni Battaglia, capogruppo Paolo Bearzi.

Il congresso della sfida fra la corrente della Lega che fa riferimento al presidente Fedriga e quella del commissario Dreosto molto probabilmente verrà rinviato a settembre. Convocare i lavori per il rinnovo del segretario regionale in pieno luglio non avrebbe consentito a tutti gli iscritti di partecipare al voto, pertanto è molto probabile che l’attuale commissario fissi una data verso metà settembre quando i militanti saranno nelle condizioni di recarsi alle urne che verranno allestite nel padiglione dell’ente fiera di Torreano di Martignacco. Dreosto parte favorito, sostenuto da un esclusivo rapporto con Salvini e dal clamoroso risultato ottenuto dalla Lega alle ultime regionali, primo partito della coalizione. Non è detto che si vada alla conta, forse si troverà la soluzione sul candidato unitario. Resta il fatto che, per dirne una, la provincia di Udine, quella che ha il numero più alto di votanti, non esprime nessun candidato, a meno che non scendano in pista Zilli o Mazzolini, per il resto il grado di fiducia che esprime Dreosto è molto alto. Basti pensare che ieri, durante la conferenza stampa di presentazione del nuovo gruppo della Lega in comune di Monfalcone, la sindaca Cisint ha chiamato appassionatamente in diretta il segretario Dreosto per un suo commento. Andrivieni di elogi da ambo le parti. Proprio in comune sono state annunciate ieri le novità più importanti della giornata. Al posto del dimissionario consigliere comunale Antonio Calligaris, entra il giovanissimo Riccardo Matteo Brigante, 21 anni. Il gruppo della Lega si allarga con l’inserimento di Giovanni Battaglia che dalla civica, passa con il Carroccio. Capogruppo sarà Paolo Bearzi che lascia contestualmente la presidenza del Consiglio comunale e resta in Regione, come addetto di segreteria dell’assessore regionale Sebastiano Callari. L’allargamento della Lega in consiglio comunale ha inorgoglito la sindaca Cisint che, non è una novità, alle ultime regionali si è impegnata per frenare l’avanzata di Fratelli d’Italia ma soprattutto la Lista Fedriga, considerata un avversario. Con queste premesse sale la temperatura del congresso.