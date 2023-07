EraCarnera Exxx…Polzive!!! 90anni fa il pugile friulano entrava nella leggenda. Mitizzato dal Duce e poi scaricato. Le malelingue: era un malatodifiga.

Il 29 giugno del 1933, Primo Carnera da Sequals (Pn) entrava nella storia diventando il primo italiano a vincere la corona iridata di pugilato dopo aver messo ko Jack Sharkey. Da lì nacque quello che, ancora oggi, viene considerato un eterno mito. Il romanzo di un colosso della boxe che attrae curiosità e interesse sulle ragioni del suo tramonto con l’immancabile sfumatura femminile. Secondo alcuni tabloid dell’epoca, Carnera, da buon friulano, accusava un debole per le puledre; le ragazze di allora stravedevano per quell’omone dalle dimensioni mai viste e lui non resisteva, ragion per cui sul ring perdeva la concentrazione. Era diventato il simbolo del regime delle camice nere fino a quando rimase sulla breccia. Nel momento in cui iniziò il declino lo scaricarono.

Un brano tratto da “Il Giornale”:

«Non è stato un Colosso d’argilla, come voleva Budd Schulberg. E nemmeno dai piedi di argilla. Dopo quasi 100 anni parliamo ancora di lui, dopo 90 anni siamo qui a ricordare quella cintura di campione del mondo conquistata nella terra degli emigrati. Oggi come allora dici Carnera e basta la parola: icona di un gigante, simbolo di un fenomeno da baraccone diventato campione di una categoria regina della boxe. Il primo campione del mondo del nostro ring. Lo sport, che sa costruire meravigliose storie di vita, lo ha insegnato in quel 29 giugno 1933 in cui il mondo scoprì non tanto un pugile, quanto il personaggio da film e da fumetti: inverosimile forzuto dalle misure smisurate, il Gulliver che si districava nel mondo della mafia pugilistica. Non “uno scherzo della natura” come aveva scritto il New York American. E che nell’uppercut ci mise la forza di 43 milioni di italiani, suggerirono i giornalisti Usa. Scrisse una sintesi, diventata profetica, Adoldo Cotronei sul Corriere della sera: «La risonanza di questa avventura supererà il fatto sportivo». Così è stato. Il 29 giugno (1967) fu anche il giorno del suo saluto a questa terra: la storia non ha tralasciato i particolari. Ed allora al Garden Bowl di Long Island (arena estiva del Madison Square Garden), Primo fece la sua storia con colpi veri: 26 anni contro i 31 del campione, incoronato nel 1932 battendo Max Schmeling. Vennero contati 40mila spettatori (in Italia scrissero 60mila), emigrati, celebrità, Fiorello La Guardia sindaco di New York, incasso di 184 mila dollari. La borsa di Carnera era di 59mila dollari, ma in tasca gli rimasero 360 dollari: solo il manager si mangiava il 33%. Primo si presentò sul ring in accappatoio verde, rispondendo agli applausi con saluto romano. Il mondo mussoliniano attendeva l’impresa del personaggio che interpretava il mito dell’uomo forte. Il mondiale durò meno di 18 minuti, 6 round: Carnera tirò fuori quel destro che spense le luci. Qualcuno lo contestò: «Era un pugno vero?». Altri si domandarono cosa avesse nei guantoni. L’ex campione ci scherzò: «Mi sono dimenticato di evitare il colpo». Ma da allora Primo entrò nella storia senza uscirne più. Il prodigio si era avverato: per andare oltre il mito. Il campione chiuse la notte in un ristorante italiano intonando una romanza di Puccini, suonando la fisarmonica per accompagnare “O sole mio”. La Gazzetta dello Sport tirò copie fino alle 10 del mattino. Il Duce, il segretario Starace e il regime delle camicie nere vennero pubblicamente ringraziati dal nuovo eroe. E a lui si abbracciarono, salvo abbandonarlo appena perso il titolo».