GramoleFriulane Exxx…Polzive!!! Ritornano le province! Donare ai trombati il reddito di cittadinanza all’insù: 6.000 euri/mese. Friuli ingolfato di burocrazia: Comuni, Comunità Montane, Province e Regione. Scoraggiate le fusioni dei comuni micoscopici.

Il centrodestra Fvg, su impulso dell’assessore delegato Roberti, aveva approvato in consiglio regionale nella scorsa legislatura la proposta di modifica dello statuto della regione per le province.

Salvare i trombati, sistemare i parenti, imbucare gli amici degli amici, accomodare gli amanti, le amanti e tutta la ghenga di fruitori del goloso reddito di cittadinanza all’insù che distribuisce la politica politicante. La ratio della reintroduzione delle province sta tutta lì. Nella spartizione partitocratica.

Con l’esame previsto per oggi in commissione affari costituzionali del Senato rispetto alla proposta di modifica dello statuto della regione Friuli Venezia Giulia, prende il via il percorso parlamentare per reintrodurre le province in Friuli. Gli enti intermedi vennero finalmente chiusi durante la presidenza Serracchiani, nessuno ne sentì la mancanza, tuttavia il centrodestra regionale ne ha fatto una battaglia di rivalsa ed ora spera di riportare i ruderi provinciali nell’ordinamento regionale. Bisognerà attendere la doppia approvazione di Camera e Senato e poi in Friuli i trombati faranno salti di gioia anche perché le mesate saranno ben gonfie, si parla di circa 6.000 euri/mese al presidente, parametrate a un sindaco di comune capoluogo. Come fanno notare gli esperti, la generica richiesta di istituire un ente di area vasta, tra comune e regione, consentirebbe perfino di dare ruolo e riconoscimento alle due realtà costitutive della regione, il Friuli e la Venezia Giulia, come spesso richiesto da vari ambienti e personalità di tutta la regione, tra cui anche l’ex sindaco di Rivignano-Teor e attuale vice presidente della regione. Ma non si arriverà lì poiché le bocche da sfamare sono molte e istituire 4 province significa eleggere 4 presidenti e una 40ina di assessori! Sorprendentemente restano in piedi le Comunità Montane i cui presidenti sono lautamente indennizzati: Comunità della Carnia, Collinare, Pedemontana, Friuli Occidentale, Dolomiti e quelle in arrivo. Una bulimìa amministrativa che non ha pari in Italia, se si considerano le votazioni per le circoscrizioni al comune di Trieste e l’insensato aumento delle indennità fino al 30% in più per gli amministratori dei piccoli comuni. Un modo come un altro per scoraggiare le fusioni. In Friuli sopravvivono comuni di 500/600/800 abitanti distanti solo poche centinaia di metri uno dall’altro, ma, vista la mesata che un sindaco riceve (fino a 1.800 euri), non vorrà mai fondersi con un altro. Logico. Entro il 2025 arriverà la pacchia. I primi dei non eletti alle ultime regionali gongolano.