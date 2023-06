AutostradeAltoAdriatico Exxx…Polzive!!! Il bilancino dei partiti esprime i nomi del nuovo Cda Autostrade. Doppio incarico per Zorro Grattoni, quota Lega e Tiziano Bembo, Zaia. En plein dei Graberi: nominata la figlia Valentina per Forza Italia. Elena Nicolodi quota Meloni. Il presidente Fava scelto da Fedriga.

Nella nuova società Autostrade Alto Adriatico (cui il ministro Salvini si è direttamente impegnato per accelerarne la sua costituzione, vedi foto), vi sono due amministratori col doppio incarico: Zoro Grattoni e Tiziano Bembo. Ambedue sono stati rinominati in Autovie venete per un anno nell’assemblea del maggio scorso. Ieri, la giunta regionale, su proposta dell’assessore alle finanze Barbara Zilli, ha approvato il nuovo assetto societario di Autostrade Alto Adriatico Spa, la nuova società in house della Regione Fvg subentrata nei mesi scorsi alla concessionaria Autovie Venete. I nomi del Cda proposti dall’assessore Zilli sono: Il presidente Domenico Gabriele Angiolino Fava, il vicepresidente Tiziano Bembo i consiglieri Valentina Graberi, Zorro Grattoni e Elena Buson Nicolodi. Per Grattoni e Bembo si tratta di un doppio incarico. Se per il veneto la “doppietta” è marginale, in quanto da ottobre andrà in quiescenza; per Grattoni, molto probabilmente si porrà il problema della scelta. Si farà chiarezza stamattina quando è convocata l’assemblea che dovrà stabilire i compensi degli amministratori nominati dalla giunta su espressione dei partiti di maggioranza. Il presidente Fava indicato da Fedriga, quindi dalla sua lista; Tiziano Bembo scelto da Zaia; Zorro Grattoni garanzia leghista; Valentina Graberi da Forza Italia (candidata alle comunali di Udine) e l’isontina Elena Buson Nicolodi in quota Fratelli d’Italia. Oggi l’inquadramento economico.