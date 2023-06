PantanoFriulano Exxx…Polzive!!! Scoppia a Pagnacco la prima rivolta del decoro. Cittadini fuori di gamella per le piazze invase dalle erbacce. Il sindaco annuncia: Impegnati 28mila euri per cigli e parchi.

Alcuni giovani, già identificati dalle forze dell’ordine, hanno dato fuoco questo pomeriggio al gioco castello di legno nel parco comunale di Pagnacco. Sono in corso i sopralluoghi. É rivolta.

La canicola si fa sentire anche a Pagnacco, piccolo comune alle porte di Udine dove si può ben dire che è scoppiata la prima rivolta in favore del decoro. I cittadini del luogo hanno esposto un cartellone sulla piazza principale in cui esprimono il loro disappunto e tirano un baccalà quaresimale al sindaco, che poi corre ai ripari. Si legge: “E’ tutto uno schifo!!! La piazza di Pagnacco viene pulita con lo scopettone mentre le frazioni abbandonate al loro destino e a tutto giugno neanche lo sfalcio ai cigli stradali… A noi cittadini chiedete lacrime e sangue (aumento addizionale Irpef ndr) e di agire con la dignità del buon padre di famiglia. Al Sindaco e Assessore: Non avete decoro, pudore, dignità, vergogna e soprattutto non avete rispetto per la vostra città. Predicate bene e vi puzza il fiato…seminate vento …raccoglierete scovazze e merda!!!”.

La sindaca Laura Sandruvi respinge agli autori del “manifesto” questi toni scombinati e le lamentele. «Non accetto le offese e gli insulti che ricevo quotidianamente da cittadini che rasentano la maleducazione. Assicuro che sto cercando tutte le soluzioni possibili per intervenire. A quanto pare, ricevo solo offese. Le responsabilità me le prendo, ma gli insulti non sono mai giustificati». Il sindaco rende noto di aver deliberato, con urgenza, proprio ieri sera, l’impegno di spesa di 28 mila euri destinato alla manutenzione del verde pubblico. La maggioranza che regge il comune di Pagnacco è un cocktail velenoso di esperienze politiche unico in Friuli: Forza Italia, Lega e Pd.