SindacatiAccecati Exxx…Polzive!!! Parti sociali a senso unico: rivolgono l’interesse solo ai dirigenti. Sono alla ricerca di nuovi iscritti? Discriminata la destra Tagliamento: Assegnate risorse ai presidi di Tolmezzo e Latisana. UilFpl, Anaao e Aaroi abbandonano e ignorano l’emergenza radiologia negli ospedali del pordenonese.

Mentre nel Friuli Occidentale scoppiano battaglie legali, ritardi e ripartenze sullo scandaloso caso del servizio di radiologia, con il maxi appalto bandito da Asfo e aggiudicato dalla Fora di Parma (dopo ricorsi al Tar e al Consiglio di Stato), le parti sociali sono invece attente a questioni meno impegnative e più distanti dai servizi dei cittadini come gli aumenti del personale sanitario. Per Anaao-Assomed, Aaroi Emac e UilFpl le priorità sono quelle di destinare 710 euro a testa ai dirigenti medici. Riguardo la gravissima situazione di radiologia e dell’appalto per tutti gli ospedali dell’Azienda Sanitaria del Friuli Occidentale, non un cenno. Incertezza fra il personale sanitario che si si chiede: “Ma le parti sociali sono alla ricerca di nuovi iscritti? coi soldi dell’azienda sanitaria? E non una parola sulla gravissima situazione di radiologia?”. Un’emergenza che le parti sociali ignorano. Se ne occupa invece il “Comitato di Salute Pubblica di Pordenone”. Si vuole esternalizzare e appaltare il reparto e i dettagli sono stati esposti in una affollatissima conferenza stampa del 25 scorso. “Un servizio che già ora l’azienda pubblica non fa in proprio e che, assieme ad altri imprecisati “servizi analoghi”, verrebbero esternalizzati per 9 anni per un costo finale di 108 milioni di euro. Ma i tempi molto lunghi della procedura di appalti sono stati prolungati da rinvii di Asfo e procedimenti giudiziari avviati dalla cordata seconda arrivata. Ma anche dal clamoroso non avvio del servizio della cordata di ditte vincitrici dell’appalto che dal 1°giugno avrebbe dovuto iniziare. Nel frattempo Asfo tace sui ritardi, complica il lavoro di chi opera nonché dei cittadini e, caso grave, non risponde nemmeno ai Consiglieri regionali Honsell e Conficoni che fanno ripetuti accessi agli atti scritti e solleciti e si vedono costretti a chiedere conto di ciò all’assessore Riccardi”. L’ esternalizzazione, per buona parte dei servizi, si è resa necessaria per la difficoltà nel reperimento dei radiologi, nell’intento di comprimere le liste d’attesa. I tempi per l’avvio, previsti a giugno, però sono slittati ancora. Ma le priorità delle parti sociali sono ben altre, ingolosire i dirigenti per incamerare iscritti.