JovanottiFedrigotti Exxx…Polzive!!! Il rapper trascina a Tarvisio oltre 5.000 ciclisti. Dalla foresta spunta anche il presidente Fedriga che sente odor di terzo mandato: Ricorda al cantante un album del 1988: Jovanotti for President. Un presagio? Gimme Five… Party President. Serenata Rap.

Fra gli oltre 5 mila ciclisti arrampicati sugli Jôf tarvisiani in direzione laghi di Fusine, c’era anche il presidente Fedriga attratto dal rapper e da quel famoso album del 1988 il cui titolo è tutto un programma: “Jovanotti for president”. Visti i tempi, si tratta di un 33 giri attualissimo che Fedriga ricorda molto bene. Ed ora, come ben sanno i capataz dell’Allenza, tutto “Jova”. La questione è seria e fra una Serenata Rap e un Mi fido di Te, sopra i laghi è arrivato, nel primo pomeriggio, anche il sole. Come si vede dalla foto, Fedriga è raggiante l’album pare essere di buon auspicio. Meno entusiasta il cantante forse perché aveva altro per la testa ma fra i due c’è un’ottima intesa basta ricordare quando, nell’autunno scorso, Jova fece la sorpresa di presentarsi al Lido di Staranzano per girare un nuovo video. In quell’occasione rimase in compagnia del presidente per diverso tempo. Party president? o Gimme Five? Tornando al concerto occorre dire che è stato un successo con oltre 5mila ciclisti fradici che hanno percorso 15 Km. sotto la pioggia per assistere al primo bike concert della storia. Quello di Jovanotti che, sceso dalla bicicletta, ancora col caschetto in testa, é salito sul palco più internazionale delle Alpi, quello del “No Borders music Festival” dove si parla Sloveno, Inglese, Tedesco, Friulano e Italiano. Fedriga for president?