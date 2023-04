SilvioNostro Exxx…Polzive!!! Il Senatore ricoverato in ospedale reparto terapia intensiva. Aveva chiamato Riccardi 10 giorni fa. Ziberna lo onora: Fedriga pensi al forzista Oreti assessore regionale.

Silvio Berlusconi è nuovamente all’ospedale San Raffaele: l’ex premier, secondo quanto si apprende, è ricoverato in terapia intensiva cardiochirurgica per un’infezione non risolta con affaticamento respiratorio; attualmente sarebbe sottoposto a trattamento antibiotico e la situazione sarebbe stazionaria. Forza Silvio, senatore di 87 anni.

Berlusconi aveva chiamato Riccardi sabato 26 marzo, quando quest’ultimo si trovava a Cividale con Tajani per la campagna elettorale. A Riccardi, il cavaliere aveva confessato di avere un fortissimo dolore alla schiena e gli aveva fatto gli auguri per la campagna elettorale e per Forza Italia, ringraziandolo per il lavoro svolto nella compilazione delle liste per le regionali. Missione compiuta. Il fondatore di Forza Italia ha sempre avuto una grande stima e fiducia per i friulani, basti pensare a Sandra Savino, intoccabile coordinatrice regionale degli azzurri, e alla campagna per le regionali di 5 anni fa quando rimase in Friuli per ben 5 giorni (vedi foto con Mattiussi ad Aquileia). Il Friuli ringrazia con i risultati delle regionali 2023: quasi il 7% con oltre 26mila voti. A tal proposito, Ziberna, sindaco di Gorizia e forzista della prima ora, osserva: «Alla luce di uno straordinario evento come “Go!2025” “che coinvolgerà tutto il Friuli Venezia Giulia” chiedo che “il territorio venga adeguatamente rappresentato negli organi esecutivi della Regione». Il sindaco si sbilancia anche sui nomi: Francesco Del Sordi (Fratelli d’Italia 930 voti) e soprattutto l’azzurro Fabrizio Oreti (oltre 1.000 preferenze) e aggiunge: «come primo cittadino rafforzerò ulteriormente i miei rapporti con i vertici regionali a partire dalla richiesta di un coinvolgimento anche nei ragionamenti che partiranno a breve per la formazione dell’esecutivo regionale. Ho estrema fiducia nel governatore Fedriga e anche in una intera coalizione, quella del Centro destra, che ha dimostrato di saper fare squadra ma anche di saper dare il giusto peso alla nostra città sostenendola sempre». Ziberna precisa che nulla si vuol togliere all’esperienza politica e amministrativa di altri probabili assessori come Callari, ma Gorizia, «Capitale europea della cultura insieme a Nova Gorica, sta dando lustro a tutto il Friuli Venezia Giulia e, com’è stato riconosciuto recentemente anche dal ministro alla cultura, Gennaro Sangiuliano, all’Italia intera e non possiamo permettere che questo assurdo marchingegno elettorale la privi di un’adeguata rappresentanza in Regione (riferendosi anche al riparto dei consiglieri del goriziano)».