ArcobalenoFriulano Exxx…Polzive!!! “Libero” trafigge la sinistra: Due gay eletti con Fedriga. E col PD?

Libero di oggi. Notizia in prima pagina taglio medio con seguito a pagina 7: «Gli omofobi stanno con la sinistra. Due gay eletti con Fedriga. E col PD?». A pagina 7 il titolo, come si dice in gergo, a 9 colonne sopra le immagini dei neo eletti Stefano Balloch e del pordenonese Alessandro Basso: “Gli omofobi non stanno a destra”; autore Alessandro Gonzato, che attacca: “E adesso, compagni, con l’omofobia come la mettiamo? Cos’è quella storia della destra, anzi “delle destre” per dirla come i salottieri chic dei talk militanti, retrograde e troglodite? Toh – prosegue Gonzato – il centrodestra che ha stravinto alle regionali del Friuli contro l’ “Armata BrancaSchlein” Pd 5Stelle, ha eletto in consiglio regionale anche due omosessuali dichiarati. E non sarebbe una notizia. Però – prosegue Libero – la sinistra è da giorni che ha ripreso a martellare contro il centrodx che vorrebbe togliere un diritto di qua e un altro di là perché è intollerante, non rispetta le diversità e bla bla bla. Invece è successo che Fratelli d’Italia (..) quei medievali del partito guidato dalla prima donna presidente del consiglio nella storia della Repubblica, hanno consentito a Stefano Balloch ed Alessandro Basso di entrare nella stanza dei bottoni della regione del profondo Nordest”. Di Stefano Balloch, marito di Tommaso Cerno, sappiamo tutto, un po’ meno di Alessandro Basso, professione preside, che risponde a Libero: “Non ho mai bisogno di fare coming out, non è che se sei gay devi fare una conferenza per dirlo. E’ noto a tutti che da tempo vivo con un uomo che peraltro è sindaco e fa parte anche lui di un partito del centrodestra”. Nel corpo dell’articolo, Gonzato riprende anche Stefano Mazzolini. “Ignoriamo le preferenze due sessuali, ma sono alle cronache alcune iniziative “gay friendly”. Compagnuzzi spiazzati, compagni imbarazzati, chiosa il quotidiano.