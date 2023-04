SaleElettorale Exxx…Polzive!!! A Udine il boccino nelle mani di Salmé. La sua lista “antisistema” deciderà le sorti di De Toni e Fontanini. Vince chi offre il posto in giunta.

Come 5 anni fa. Con la variante che Enrico Bertossi (Prima Udine) non fece l’accordo al secondo turno con Vincenzo Martines e Salmé, abbracciato a Fontanini, consentì al leghista di vincere per la prima volta nel capoluogo udinese. La novità di questo ballottaggio risiede in un primo elemento di chiarezza. Il leader di “Spazio Udine” Ivano Marchiol rende noto che: “Diciamo no a una possibile alleanza con Fontanini”. Dal canto suo Stefano Salmé dichiara: “Pronti a dialogare sia con De Toni che con Fontanini”. Tenendo a precisare che la sua è una lista “antisistema”. Chi è il più antisistema fra Fontanini e De Toni? Questa l’analisi a pelo d’acqua che offre però un dovuto approfondimento legato alle vicende passate. Occorre capire se i rapporti fra Salmé e Fontanini sono ancora incrostati dall’episodio di 5 anni fa quando il sindaco uscente cacciò dalla giunta e in malo modo l’assessore Daniela Perissutti, moglie del leader di “Liberi elettori”. Il destino di Fontanini è legato nuovamente a Salmé e al suo patrimonio di 2.029 voti. De Toni invece pare non aver dubbi sull’appoggio di Marchiol (3.903 voti). In tal senso il profilo dell’operazione si sposta sulle poltrone e, a quanto pare, Salmé non vorrà ripetere l’errore di farsi coglionare come 5 anni fa da Fontanini. Le trattive sono avviate anche se Fontanini ha deciso di cambiare strategia: “Andrò io incontro agli elettori casa per casa”. Nel segno del suo porta porta ecologico. Trattativa che non sembra facile. Tuttavia 4 conti si possono fare: Rispetto al 2018 Fontanini, al primo turno, ha ottenuto 905 voti in più. De Toni (centrosinistra) 667. Salmé nel 2018 prese 1.208 voti, quest’anno: 2029. Ivano Marchiol, 3.903. Tenendo ben presente che in politica 1+1 non fa mai 2, un azzardo aritmetico ci sia concesso. 5 anni fa, al ballottaggio, Fontanini ottenne 18.830 voti, mentre Martines 18.550. Quest’anno, se per ipotesi, Salmè trovasse la quadra con Fontanini e De Toni con Marchiol, sarebbe ancora Fontanini a prevalere: 21.553 voti contro 20.665 di De Toni. Le trattative sono in corso, forse l’atmosfera pasquale smorzerà le vecchie tensioni, ma tutto si gioca sulle poltrone. Il Golgota dei due candidati.