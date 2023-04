ListaInPista Exxx…Polzive!!! Clamoroso regalo di Mazzolini alla Lega in alto Friuli: trasferiti 1.667 voti dalla lista Fedriga. Recordman di preferenze: 4.986. Il caso Emanuele Ferrari, ex PD, al secondo posto nella Lega. Quale collegio sceglierà Zilli?

Conteggi alla mano, secondo il suo team e un primo riscontro ai seggi, i voti complessivi ottenuti da Stefano Mazzolini nel collegio di Tolmezzo sarebbero stati ben 4.986, di cui 3.319 assegnati alla sua lista. I restanti 1.667 confluiti nella lista della Lega che è balzata al 28,59% risultando il primo partito del collegio. Col 24,29% la lista Fedriga ha ottenuto 6.776 voti contro i 7.976 della Lega. Un risultato straordinario cui però Mazzolini non serba rancore poiché aveva messo in conto che l’operazione “Fedriga Presidente” aveva il compito di arginare la forza elettorale di Fratelli d’Italia, poi indebolita nei fatti. In realtà, se si sommassero i voti persi e “regalati” da Mazzolini agli amici della Lega, il risultato della lista del presidente sarebbe stato ancora più alto, oltre il 30%. Un successo tutto da intestare all’imprenditore tarvisiano che, in questa legislatura, vorrebbe ambire a un posto di rilievo rispetto al ruolo di vice presidente del consiglio assunto la scorsa.

Ma il collegio alto Friuli riserva un clamoroso retroscena legato alla presenza di Emanuele Ferrari in lista con la Lega e giunto secondo dietro la Zilli. L’assessore di Forni Avoltri, fino a pochi giorni prima della chiusura delle liste, era in quota PD e voleva candidare con la lista di Elly Schlein. Però, dopo alcune riunioni del direttivo provinciale il suo nome venne escluso. Non passò nemmeno un giorno e Ferrari aveva già intavolato un dialogo con Dreosto della Lega e finì candidato nel Carroccio. Vista l’imprevedibile situazione che si è venuta a creare (è giunto secondo dietro l’assessora), la candidata Barbara Zilli, eletta in due circoscrizioni, dovrà scegliere o Udine o Tolmezzo. In tal caso, l’assessora potrebbe scegliere la circoscrizione di Tolmezzo favorendo così lo scatto di Maddalena Spagnolo che rientrerebbe, inaspettatamente, in consiglio. Scegliendo la Carnia, Emanuele Ferrari resterebbe il primo dei non eletti. Ma c’è un ulteriore variante. Barbara Zilli è nell’orbita assessorile, se dovesse dimettersi da consigliera, scatterebbe il secondo, ovvero l’ex Dem Ferrari. La Lega rischierebbe così di portare un ex piddino in consiglio regionale. Il tema è stato a lungo discusso in una rilassante colazione, post voto, convocata all’ora di pranzo di oggi a Tricesimo al Boschetti col sindaco di Paularo Marco Clama. Il negoziato era condotto dal keynesiano Sergio Bini e da Michele Zanolla. Quest’ultimo raccoglieva suggerimenti da amministratori di livello come Baiutti, sindaco di Tricesimo e dal riconfermato consigliere Morandini, già vice sindaco di Reana del Rojale, su come affrontare il ballottaggio a Udine. Cuore batticuore.