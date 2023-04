ElezioniVibrazioni Exxx…Polzive!!! Il voto di ieri consolida la saldatura fra Lega e lista del presidente. Macron-Fedriga fa i nomi dei punti di riferimento in giunta. Anzil rivendica la vice presidenza. Cargnelutti, pupillo di Ciriani fuori dal consiglio.

Friuli innovatore, occidentale, triestino (nel senso del porto mondiale), culturale, ecologico e trascinatore di una combinazione che tara gli obiettivi a 10/20 anni. Il profeta carismatico è lui, Massimiliano Fedriga cui il voto di ieri lo ha consacrato come un nuovo Macron centroeuropeo. Un «mistico della politica», sentimento di una grande ambizione di sintesi che va oltre i confini di destra e sinistra. La formidabile intuizione della talentuosa “Fedriga Presidente” è la modernizzante sintonia col Pnrr, la società del mercato, il benessere e l’ambiente. Indubbio che, dopo il voto di ieri, Lega e lista Fedriga rappresentino un nuovo Rinascimento italiano. Esiti scintillanti usciti dalle urne delle regionali 2023: Lega per Fedriga presidente al 19,02%; Fratelli d’Italia al 18,1; Lista Fedriga, 17,7. Un simbolo nazionale stritolato dalla nitida esuberanza dei due partiti con una forte connotazione adriatica: Lega e lista Fedriga. Ed il presidente lo ha fatto capire ieri nel pieno dell’euforia post elettorale ai passi perduti del consiglio regionale: “Bini, Riccardi, Rosolen saranno punti di riferimento del prossimo esecutivo con l’aggiunta di Roberti e tanti altri che hanno svolto un lavoro importantissimo nei 5 anni precedenti”. L’argomento giuntale è passato all’ordine del giorno ancora a urne calde e dal collegio di Udine si fanno sentire i primi neo eletti come Mario Anzil di Rivignano (2.555 preferenze) con la lista “Fratelli d’Italia”. L’ex sindaco, senza tanti giri di parole, articola un semplice ragionamento: Se il presidente è un triestino, la vice presidenza dovrebbe toccare a un friulano. Una richiesta in linea coi classici della politica cui il presidente dovrà tenere conto, come dovrà tener conto del risultato incredibile dell’intramontabile Forza Italia cui Riccardi è stato l’animatore. La partita è appena iniziata e stavolta qualche consigliere invoca l’articolo 67 della nostra Costituzione applicato all’assemblea regionale: “Ogni membro del parlamento rappresenta la Nazione, ed esercita le sue funzioni senza vincolo di mandato”. Il punto è questo. daranno le dimissioni da consiglieri? Fedriga ieri in conferenza stampa ha reso noto che valuterà al momento opportuno. Infine una nota sui BenitoRemix nostrani. Paride Cargnelutti, il candidato fortemente caldeggiato dal ministro Ciriani, non ce l’ha fatta ad entrare in consiglio. I riflettori ora sono puntati sulle comunali a Udine. 5 anni fa sul ballottaggio soffiava il vento della Lega (20%), quest’anno quello di Fratelli d’Italia ha deluso le attese.