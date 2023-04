RegionaliFvg Exxx…Polzive!!! Lega Superstar. Le prime stime e i nomi degli eletti. Zanin e Novelli a pari voti. Fallisce il tranello dei Benito Remix a San Daniele e Fiume Veneto: Valent e Jessica Canton sindaci. Udine al Ballottagio. Revelant riconfermato sindaco di Gemona, Spagnol a Sacile.

La spavalderia dei Benitez mista a nostalgia del ricino, si frantuma in Friuli. Prima clamorosa battuta d’arresto per il partito della Meloni che, alle regionali di ieri, si ferma a uno straziante 18,13%; secondo partito in regione dopo la Lega che ha compiuto un vero miracolo: 19.02%. Sorprendentemente 3a la “Fedriga Presidente” che in poco più di due mesi ha tirato sù il 17,74%. Un successo. Per Fratelli d’Italia invece una batosta inaspettata che solo su questo sito di birbanti era stata ipotizzata. Inevitabile la convocazione di un Gran Consiglio in cui salteranno le teste dei “badogliani” locali e di coloro che hanno provocato questo baccalà quaresimale. Vengono segnalate intese sottobanco fra esponenti friulani e pordenonesi dei Ciriani. Chi si vuole infilzare? certo è che a Udine dei tre eletti solo Anzil ha una storia col partito della Meloni; Balloch e Treleani sono ex Forza Italia sistemati in lista all’ultimo secondo.

Ad una prima stima, i seggi dovrebbero (dovrebbero) essere così assegnati. Totale 46.

Gorizia: Diego Bernardis (Lista Presidente); Antonio Calligaris (Lega); Diego Moretti e Laura Fasiolo (PD); Enrico Bullian (Patto).

Pordenone: Markus Maurmair, Alessandro Basso e Cristina Amirante (Fratelli d’Italia); Simone Polesello e Carlo Bolzonello (LP); Stefano Zannier e Lucia Buna (Lega); Andrea Cabibbo (Forza Italia); Nicola Conficoni e Andrea Carli (PD); Marco Putto (Patto); Furio Honsell (Open).

Tolmezzo: Barbara Zilli (Lega); Stefano Mazzolini (LP); Massimo Mentil (PD).

Trieste: Claudio Giacomelli e Fabio Scoccimarro (Fratelli d’Italia); Carlo Grilli (LP); Ghersinich (Lega); Michele Lobianco (F.I.); Francesco Russo, Roberto Cosolini e Valentina Repini (PD), oppure Marko Pisani della Slovenska; Giulia Massolino (Patto).

Udine: Mario Anzil, Strefano Balloch e Igor Treleani (Fratelli d’Italia); Mauro Di Bert; Moreno Lirutti, Edy Morandini (LP); Mauro Bordin, Barbara Zilli, Alberto Budai ed Elia Miani (Lega); ex aequo a 1615 preferenze fra Roberto Novelli e Pietro Mauro Zanin (Forza Italia), passa 1; Francesco Martines, Massimiliano Pozzo e Manuela Cecotti (PD); Simona Liguori (Patto); Maria Rosaria Capozzi (5Stelle); Serena Pellegrino (Alleanza Verdi Sinistra Italiana). Una considerazione. Se Fedriga mantenesse il regime della precedente legislatura (assessori che si dimettono da consiglieri) potrebbero entrare i primi dei non eletti: Marcello Medau (Fratelli d’Italia), Danilo Slokar (Lega), Maddalena Spagnolo e Manuele Ferrari (dipende dalla scelta del collegio di Barbara Zilli), Orsola Costanza (Fratelli d’Italia), Paolo Santin (LP) e Mauro Tavella (Lega). Assegnazione seggi e nomi che vanno presi con molta prudenza anche perché il gruppo di “Insieme Liberi” ha chiesto il riconteggio, sarebbero esclusi per soli 70 voti. Quanto ai sindaci vittoria netta di Pietro Valent a San Daniele malgrado Fratelli d’Italia avesse presentato una lista di disturbo per consegnare il comune al centrosinistra; Revelant a Gemona; Delendi a Martignacco; Giovanni Cucci a Tavagnacco; Spagnol a Sacile; Enrico Sarcinelli a Spilimbergo; Renzo Dolfi a Brugnera; Silvano Romanin a Cavasso Nuovo; Luca Balloch a Faedis; Jessica Canton a Fiume Veneto; Alessandro Dijust a Fiumicello Villa Vicentina; Cristiana Pisano a Fogliano Redipuglia; Pierluigi Molinaro a Forgaria nel Friuli; Stefano Adamo a Lauco; Antonio Del Fiol a Polcenigo; Michele Leon a San Giorgio della Richinvelda; Alessandro Colle a Sauris; Enrico Odorico a Sequals; Fabrizio Pitton a Talmassons; Marco Plazzotta a Treppo Ligosullo; Fulvio Avoledo a Valvasone-Arzene; Marco Ziani a Vito d’Asio e Antonello Tius a Zoppola. A Udine si andrà al ballottaggio fra Fontanini e De Toni.