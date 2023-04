PolverieraFriulana Exxx…Polzive!!! Gli alleati di Fontanini sentono il profumo di vittoria: Scornate da Far West per un posto in giunta. I nomi.

Se nel quartier generale di De Toni vige la consegna del silenzio, nel palazzo di Fontanini i fulminati del centrodestra si portano avanti col lavoro e sono già saliti sul ring della celebrità giuntale. I rimbalzi trasmettono le prime scene del balletto di nomi che entrano ed escono dalla Trafalgar udinese. In caso di vittoria, Fontanini ha promesso un posto a testa per ogni lista: Fratelli d’Italia; Lega; Identità civica; Lista Fontanini; Forza Itali e UDC. Pertanto i primi titolari saranno: Vidoni; Cunta; Michelini; Giulia Manzan; Barillari; Mirko Bortolin. Restano 4 posti che, secondo logica, dovrebbero essere quelli di Govetto e Olivotto per Fratelli d’Italia; Francesca Laudicina e Agostinelli della Lega. A Identità civica, terzo partito della coalizione, potrebbe andare la presidenza del consiglio. C’è il problema delle quote rosa cui si prendono carico i partiti più votati, ovvero Lega e Fratelli d’Italia. In Fratelli d’Italia Ester Soramel ha preso più voti di Olivotto ma il gruppo di Bertossi-Venanzi non è riuscito ad eleggere i due consiglieri che, come da accordi, avrebbero permesso a Soramel di entrare in giunta. In questo scenario resterebbero fuori Alessandro Ciani, Maurizio Franz, Elisabetta Marioni, Antonio Falcone, Fabrizio Cigolot. A breve bisogna dichiarare gli apparentamenti poi, domenica in Albis si vota. Anche lunedì.