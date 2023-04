ElezioniCampioni Exxxx…Polzive!!! Domani alle 10 la proclamazione degli eletti delle regionali Fvg. Su 394.953 voti validi, 95 sono i contestati. Ballano Zanin-Novelli; Amirante-Del Sordi e Insieme Liberi con 5 Stelle. Annunciati ricorsi.

Cuore batticuore per il via definitivo alla composizione del rinnovato consiglio regionale della 13esima legislatura tenendo ben presente il principio statutario (art. 16) che recita: “I Consiglieri regionali rappresentano la intera Regione senza vincolo di mandato…”. Domani alle 10 nella sede della regione di via Sabbadini a Udine si terrà la proclamazione degli eletti. La verifica dei verbali ha interessato 349.953 voti validi e 95 contestati. Non trascurabili alcune posizioni ufficiose fra candidati, liste, resti e riparti. A partire dal testa a testa fra Zanin e Novelli in casa Forza Italia, divisi di una decina di voti. Si dovrà poi chiarire la performance di “Insieme Liberi” della candidata No Vax Giorgia Tripoli. La lista, per una settantina di voti, non ha superato la soglia del 4%. Nel caso in cui venissero assegnati quelli mancanti e raggiungesse la soglia, i 5 Stelle sarebbero penalizzati dell’unico consigliere regionale eletto, Rosaria Capozzi di Udine. I grillini, dopo 10 anni, esclusi dal parlamentino regionale. In attesa della proclamazione anche i vertici di Autonomia Responsabile che, pur avendo superato il quorum del 1,5% in coalizione (centrodestra) non è scattato l’eletto (avv. Viezzi). Molto articolata la situazione a Gorizia, descritta peraltro anche dal sindaco Ziberna. Per lo strano caso dei conteggi, l’opposizione si ritrova con più seggi della maggioranza, 3 su 5, malgrado abbia ottenuto 6.600 voti in più. Anche in questo caso conta il complesso gioco dei resti che ha premiato il collegio di Pordenone dove la differenza era più alta. Se, dopo gli ultimi conteggi, gli uffici regionali decretassero una modifica in favore di Gorizia, Francesco Del Sordi (Fratelli d’Italia) soffierebbe il posto a Cristina Amirante, guarda caso lei di origini goriziane. Cuore batticuore in attesa di domani e degli annunciati ricorsi di alcuni candidati e formazioni politiche.