UdineFraioNelLetamaio Exxx…Polzive!!! Come si evolve la città del sindaco De Toni? Viale Trieste trasformata in discarica abusiva a cielo aperto. Tonnellate di rifiuti sui marciapiedi e di fronte ai negozi. Tanfo insopportabile, ai cittadini impedito il transito. Nessun controllo.

Udine, la città del sindaco De Toni che, secondo un sondaggio de “il Sole24 ore” ha ottenuto un gradimento del 56% posizionandosi al 25º posto nella classifica nazionale dei primi cittadini, oggi si presentava con questa cartolina da viale Trieste di fronte al negozio di frutta e verdura. Cumuli di immondizie, avanzi di derrate alimentari abbandonati sul marciapiede. Gli esercenti, non avendo celle frigorifere, per conservare la merce, sono costretti ad innaffiare la frutta per mantenerla al fresco. Condomini disperati per l’occupazione abusiva di tutta l’area. Ma il sindaco, che secondo il sondaggio de “Il Sole 24 ore” si trova incredibilmente posizionato al 25esimo posto a livello nazionale, non pretende la rimozione immediata del materiale abbandonato abusivamente sul marciapiede. Udine-Caracas. E nessuno interviene.