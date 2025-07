BusiDiAsugi Exxx…Polzive!!! Qual è il futuro della sanità giuliano-isontina? Decide la “danzatrice” responsabile comunicazione Sara Sanson: gestire l’intranet, il numero verde e l’Urp. Costo circa 800 mila euri/anno. IL triplo di AsFO e AsFC.

Sono le novità che rimbalzano dall’Azienda Sanitaria Giuliano Isontina diretta da Poggiana a cui interessa maggiormente rinforzare la Comunicazione, la gestione intranet e il numero verde che fa capo ai centralinisti che già coprono il servizio con orario dalle 13 e fino al tramonto. Poggiana anzichè preoccuparsi di migliorare i reparti che sono sguarniti di personale sanitario bandisce concorsi per la copertura di un incarico con funzione organizzativa. Decide la dirigente della Struttura Semplice dipartimentale e che si occupa della “Comunicazione”, Sara Sanson “la danzatrice” (vedi leopost), il cui incarico “vale” circa 100mila euri/anno compresi i benefit. Va detto che Poggiana in Asugi fa le cose in grande: dispone di ben 20 persone dedicate all’Urp; da aggiungere due selezioni di interinali in arrivo e 1 dirigente professioni sanitarie (Sara Sanson) e 3 incaricati di Funzione Organizzativa il cui costo sfiora i 27.000 euri/anno. Come termine di paragone, in AsuFriuli Centrale ne basta uno. A Pordenone 7, come a Udine. Ma la mangiatoia giuliana isontina non si arresta. A breve il direttore Poggiana assumerà, previa selezione, una nuova Posizione Organizzativa da 9.000 euri più tabellare col compito di rispondere al numero verde in orario contingentato: dalle 8 alle 13. E il resto? nessun problema poiché arrivano in soccorso i centralinisti. E allora a che serve la PO? Per 4 ore al giorno ha motivo di esistere una responsabile di Struttura Semplice dipartimentale da circa 100mila euri/anno? Duplicati su duplicati, spreco di danaro pubblico e personale in eccesso distribuito senza criterio, tanto paga pantalone. AsuGi mangiatoia Giuliano-Isontina dove all’Urp sono impegnate circa 20 persone pari a un costo di 600mila euri cui va aggiunta la responsabile di Struttura Semplice dipartimentale (la “danzatrice” Sara Sanson) pari a circa 100 mila euri compresi i benefit; 3 incaricati di funzione organizzativa il cui costo sfiora gli 800.000 euri/anno. La nuova sfida di Poggiana inizia con la Comunicazione e il numero verde. Le corsie possono attendere.