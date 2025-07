CinCinCisint Exxx…Polzive!!! Dov é l’Europa? A Monfalcone! L’Europarlamentare fa saltare le valvole a Ursula von der Leyen. Presentata un’interrogazione per far luce sullo scandalo “Pfizergate”: Il contratto da 35 miliardi di euro per 1,8 miliardi di dosi di vaccini anti-Covid.

Fra sicurezza e islamizzazione dell’area isontina, Anna Cisint non rinuncia al ruolo di europarlamentare e lo fa con un’interrogazione alla presidente Ursula von der Leyen. I fatti sono gravissimi: Il Parlamento Europeo si appresta a votare una mozione di sfiducia contro la Presidente della Commissione, Ursula von der Leyen, a seguito dello scandalo “Pfizergate” e della condanna della Corte di Giustizia dell’UE che l’ha costretta a rendere noti i messaggi scambiati con l’amministratore delegato di Pfizer, chat che però tuttora continuano a restare segrete. “Il 15 maggio scorso ho presentato, io stessa – ricorda Anna Cisint -, un’interrogazione per ottenere copia integrale di quegli SMS: si tratta di comunicazioni decisive nella negoziazione di un contratto da 35 miliardi di euro per 1,8 miliardi di dosi di vaccini anti-Covid, finanziato con risorse pubbliche. I cittadini hanno il diritto di sapere come sono stati spesi i loro soldi, per salvaguardare giustizia, trasparenza e chiarezza. La reticenza della Presidenza nel rendere pubblici quegli scambi equivale a un’ammissione di colpa politica: cosa possono far emergere quei messaggi? Quali interessi hanno orientato decisioni di portata storica?”. Si interroga l’europarlamentare di Monfalcone.