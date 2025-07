FriulanoSotterraneo Exxx…Polzive!!! A chi dà fastidio la lingua di Pirona? Alla stazione ferroviaria di Udine-San Gottardo spariti i cartelli in friulano. Garlatti-Costa e Di Lenardo: “La stazione deve rimanere bilingue”.

Dopo Cividale la lingua friulana subisce un nuovo affronto. Proprio nei giorni in cui a San Daniele e in tutto il Friuli si celebra il Folkest. Imperdibile rassegna sulle minoranze linguistiche. La segnalazione è giunta alla nostra redazione dai due consiglieri comunali Garlatti-Costa e Di Lenardo. Via le scritte in friulano alla stazione di San Gottardo. «Non solo Cividale. Anche a Udine RFI toglie cartelli ferroviari in friulano. Interveniamo sulla questione della sostituzione della segnaletica plurilingue alla stazione di Cividale del Friuli, capolinea della tratta ferroviaria Udine-Cividale. In seguito ad una nostra ispezione domenica scorsa alla stazione di S.Gottardo/S. Gotart, in comune di Udine, apprendiamo che anche da quella stazione, prima fermata intermedia della tratta, è stata rimossa la precedente segnaletica bilingue italiano-friuliano. Come consigliera del Comune di Udine responsabile per il referato Identità friulana e plurilinguismo e come consigliere capogruppo di Alleanza Verdi e Sinistra – Possibile nello stesso Comune, chiediamo che sia ripristinata la segnaletica bilingue in quella stazione. Il progetto Tren del lenghis/Treno delle lingue, concordato nel 2015 da FUC e ARLeF e che prevedeva l’utilizzo delle lingue del territorio, oltre che dell’inglese, nella segnaletica, orari dei treni, annunci vocali, distributori automatici dei biglietti, è un fiore all’occhiello della comunicazione al pubblico nel territorio friulano: non deve essere abbandonato ma esteso a tutta la rete gestita da RFI nel territorio di lingua friulana e slovena. Udine è la capitale di un unicum culturale e linguistico in Europa e questo deve essere comunicato anche visivamente, a beneficio di cittadini e turisti, come già RFI fa nella Provincia Autonoma di Bolzano. Alleghiamo immagini della stazione di S. Gottardo/S. Gotart (vedi foto) – scrivono i due amministratori – comprovanti la situazione pregressa e presente”. va detto che in stazione si nota il distributore automatico di biglietti, utilizzabile in italiano, inglese,francese, spagnolo, oltre che in tedesco, sloveno e friulano. Ci auguriamo che non sia sostituito da un nuovo macchinario meno linguisticamente competente. Se si ha di più, perché accontentarsi del meno?”.