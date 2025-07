DegradoEsportado Exxx…Polzive!!! L’idea di mobilità sostenibile a Udine (costo 350 mila euri) si trasforma in una discarica di biciclette nei comuni limitrofi. L’assessore risponde all’interrogazione del consigliere Pittioni: “Il servizio funziona”. Pittioni: “Insoddisfatto”. Quanto costa il recupero delle bici?

Il consigliere di Fratelli d’Italia Pittioni aveva sollevato la questione e, su queste pagine, pubblicate le foto-testimonianze delle biciclette riempite di rifiuti e abbandonate negli altri comuni. Effetti della mobilità sostenibile a Udine promossa dall’assessore Marchiol attraverso l’utilizzo del bike sharing. Quanto è costato il servizio? Per l’esponente di Fratelli d’Italia circa 350mila euri. Ma Pittioni aveva scoperto e, dettagliato con foto, che gli utenti delle biciclette del comune di Udine abbandonavano i mezzi nei comuni limitrofi. Il consigliere aveva interrogato la maggioranza: «Il Comune di Udine ha recentemente acquistato nuove biciclette da mettere a disposizione dei residenti e dei visitatori per promuovere la mobilità sostenibile e migliorare la qualità della vita urbana; – Le biciclette sono state collocate in diversi punti della città, con l’intento di offrire un servizio pratico e accessibile a tutti. Nonostante l’iniziativa sia apprezzata, si è riscontrato un fenomeno crescente di biciclette abbandonate in aree non previste, lontano dai punti di raccolta designati e/o sui marciapiedi (vedi foto a Cividale). Il recupero delle biciclette abbandonate incide negativamente sulla resa del servizio ed implica un aumento di costi per il comune Comune e per le casse pubbliche.Sono stati segnalati anche atti di vandalismo ai danni dei cicli». Oggi l’assessore Marchiol sul Messaggero Veneto replica al consigliere: “…Gli utilizzi impropri fuori dal comune sono un numero limitato – scrive l’assessore – è importante sottolineare che chiunque non rispetti le regole del servizio viene automaticamente multato…”. Per Pittioni la risposta è insufficiente. L’assessore non dice quanto costa il servizio (350mila euri) e nemmeno il costo del recupero dei mezzi fuori dal comune. Oltre alla quantificazione dei danni, il cui dato non si conosce.