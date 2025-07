SondaggioSuCoraggio Exxx…Polzive!!! Forza Italia abbandona le resistenze al terzo mandato e galoppa verso Fedriga: “Il suo primato è motivo d’orgoglio per tutto il FVG e per l’intera coalizione di Centrodestra. Continuiamo a sostenere il presidente con lealtà e convinzione”.

Di terzi mandati o di accordi e disaccordi al ribasso non si parla più. Forza Italia che aveva posto con decisione l’opzione del No al terzo mandato di Fedriga ritorna sui sui passi e, dopo il sondaggio pubblicato da “Il Sole24 ore” conferma convintamente l’appoggio al presidente del Fvg. «La classifica del Sole 24 Ore sugli amministratori locali più apprezzati d’Italia conferma ancora una volta il valore del buon governo del Centrodestra, in particolare nel Nord del Paese. Il primato del presidente Massimiliano Fedriga, saldamente al vertice tra i governatori, è motivo di orgoglio per tutto il Friuli Venezia Giulia e per l’intera coalizione di Centrodestra. Forza Italia rivendica con forza il proprio contributo essenziale al successo della squadra di governo regionale». Questa la nota del gruppo di Forza Italia in Consiglio regionale commentando i dati del sondaggio condotto dal Sole 24 Ore, secondo cui Fedriga si conferma il presidente di Regione più apprezzato d’Italia, davanti a Luca Zaia e ad Alberto Cirio, in un podio interamente occupato da esponenti del centrodestra del Nord. Per gli azzurri «il risultato è il frutto di una politica fatta di concretezza, serietà amministrativa, attenzione ai territori e capacità di ascolto. Valori che da sempre contraddistinguono anche il lavoro dei nostri rappresentanti in Regione e nei Comuni. Forza Italia è e continuerà a essere un alleato leale e costruttivo, ma anche un punto di riferimento per chi crede in un centrodestra moderato, liberale ed europeista, capace di coniugare sviluppo e coesione sociale». Secondo il Gruppo di Forza Italia “questo riconoscimento, che arriva direttamente dai cittadini, rafforza il nostro impegno per continuare a costruire insieme una Regione moderna, dinamica e inclusiva, in cui il buon governo sia la regola e non l’eccezione. L’apprezzamento dei cittadini ci incoraggia a proseguire nel percorso intrapreso fino al termine della legislatura. Continuiamo a sostenere con lealtà e convinzione il presidente Fedriga, cui rivolgiamo un plauso sincero, lavorando per un centrodestra plurale, concreto e capace di intercettare le esigenze reali dei cittadini e trovare risposte tempestive e solide”, conclude la nota.