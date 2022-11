SgorlonCarlo Exxx…Polzive!!! Tolta la pittura contro lo scrittore resta il giallo: la nuovissima telecamera di piazzetta Marconi a doppia ottica potrebbe non essere collegata. L’elenco dei punti.

Al colore viola usato dal cretino seriale per imbrattare la statua dello scrittore friulano, si aggiunge il giallo del sospetto e dell’indagine sull’autore, o autori, che hanno compiuto il gesto malsano ieri notte a Udine. La statua è stata pulita ma il sindaco ha precisato: “… Ringrazio anche la Polizia Locale di Udine per essere intervenuta per le indagini del caso. Mi auspico che grazie anche alla presenza delle telecamere, i responsabili possano essere individuati e perseguiti in modo esemplare”. Fonti ufficiali rendono noto che le immagini ci sono e sono al vaglio delle forze dell’ordine. Ma nessuno mette la mano sul fuoco. Le telecamere di ultima generazione sono state installate recentemente in vicolo Sottomonte, ben 3 di cui due a doppia ottica e una multisensor 4 ottiche 360. 3 in via Mercatovecchio, del tipo multisensor 4 ottiche 360. Una multisensor in via Cavour e una in via Paolo Sarpi. 4 a telecamera fissa in Loggia San Giovanni e una in piazzetta Marconi a doppia ottica. L’assessore alle telecamere, Alessandro Ciani, dopo ill mega appalto da 700mila euri per i dispositivi, ha annunciato nuove installazioni anche a Paderno, Godia e Villaggio del Sole. Impegno di spesa di 36mila euri. Ma sull’imbrattatura di ieri notte allo scrittore friulano pesa un sospetto: La super tecnologica telecamera di piazzetta Marconi era collegata?

Intanto da Borgo Stazione si alza una voce: “Visto che spesso si fanno accostamenti fra il quartiere delle Magnolie e altre zone della città per gesti di maleducazione, è bene che la si smetta di attaccare via Roma. Il fenomeno riguarda tutta la città”.