SgorlonCarlo Exxx…Polzive!!! Imbrattata la statua dell’autore de “La malga di Sir”. L’ombra di Porzùs dietro l’atto vandalico.

Nella notte tra sabato e domenica la statua dello scrittore friulano Carlo Sgorlon è stata imbrattata con uno spray di colore viola. La statua era stata inaugurata ieri dal sindaco di Udine Fontanini e collocata di fronte alla biblioteca Joppi di piazzetta Marconi. Dalle prime impressioni, il gesto potrebbe non essere riconducibile a una semplice bravata; lo scrittore è noto per la pubblicazione di alcuni romanzi storici ambientati nel periodo fra le due guerre, in particolare “La malga di Sir”, uscito nel 1997, in cui viene narrata la controversa situazione in cui si trovava la zona di confine attraverso la figura della protagonista, Marianna.

Il Friuli è terra ambita da tutti, soprattutto da Tedeschi e Slavi. Questi ultimi hanno mire sulla Benecia Slovenska e vogliono estendere il loro dominio fino al Tagliamento; accusano i partigiani della Osoppo di collaborare con tedeschi e fascisti e li sospettano di spionaggio. Una banda di partigiani garibaldini della brigata “Natisone” guidata da Mario Toffanin, un gappista padovano che osannava Stalin, eseguì l’ordine del commissario politico della divisione “Garibaldi-Natisone” di decimare i partigiani della Osoppo che difendevano l’avamposto occidentale contro l’invasione degli Slavi. Ci fu io massacro che tutti ricordano. Lo scrittore Sgorlon non è mai stato gradito al “mainstream” dei catechizzatori di sinistra e perciò veniva puntualmente emarginato dai salotti fru fru. Tuttavia è uno dei poche scrittori italiani in cui i suoi romanzi sono tradotti in 15 lingue. In tempi in cui al governo del paese è un’esponente di destra riaffiorano le ombre del passato. Saranno le telecamere fatte installare dal sindaco Fontanini ad aiutare gli inquirenti.