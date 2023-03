SfracelliFriulani Exxx…Polzive!!! Chi comanda in Fratelli d’Italia? Messaggio di Ciriani a Fedriga. Cargnelutti presidente del consiglio per sistemare gli esclusi dalle liste. Valentini va in testa coda a San Daniele.

Quella di sabato scorso è stata una giornata densa di significati politici per i Patrioti. Coronata con la festa di Balloch a Cividale e timbrata dall’intervista a Luca Ciriani apparsa oggi su Il Gazzettino. Il ministro, presente a Udine sabato scorso assieme al collega Lollobrigida, ha lanciato una sfida potentissima al presidente Fedriga: “La prossima giunta regionale del Friuli Venezia Giulia sarà diversa da quella attuale. Siamo pronti a governare e abbiamo gli uomini per farlo”. Se non è un siluro agli alleati è certamente un petardo. Il ministro pordenonese va giù pesante. Il contenuto é da calibrare sul metodo più che sul merito; una novità di assoluto rilievo. L’esponente di governo fa capire che ha intenzione di occuparsi lui direttamente della pratica delle poltrone da assegnare a Fratelli d’Italia. Uno spiazzamento clamoroso per il segretario regionale Walter Rizzetto, costretto a ingoiare la candidatura di Cargnelutti cui ora l’asse pordenonese del partito punta tutte le fiches del riscatto. Non è una novità che l’escluso Marchetti stia facendo campagna per l’ex democristiano della bassa. L’obiettivo di Ciriani (stasera a Martignacco a sostenere CATIA Pagnutti) è imporre agli alleati Paride Cargnelutti come presidente del consiglio (sempre contando i voti) e sistemare l’escluso di Codroipo come capo segreteria. L’accettazione di Giau in lista ha il suo prezzo e questa potrebbe essere una soluzione. In un colpo solo i pordenonesi hanno messo sotto scacco la pattuglia udinese sempre più stritolata con Trieste. E lo si è capito sabato al convegno della Coldiretti in sala Ajace a Udine (vedi foto). Ciriani ha rubato la scena a Rizzetto e si è seduto al tavolo dei relatori accanto al collega Lollobrigida e al vice sindaco Michelini. Il metodo è inequivocabile.

Purtroppo nella voglia di strafare anche i Benito Remix compiono degli strafalcioni come quello esibito dal candidato in duplex, regione e comune di Udine, Marco Valentini. Il candidato alle regionali per Fratelli d’Italia ha organizzato per domani un incontro pubblico a San Daniele con il candidato al consiglio comunale Adriano Trus. Quest’ultimo è in lista con l’uscente Valent e contro il candidato sindaco dei patrioti Massimiliano Verdini. Testa coda notevole di Valentini che a San Daniele fa campagna contro il candidato sindaco del suo stesso partito.