ListaInPista Exxx…Polzive!!! Il modello Monfalcone esalta la lista “FedrigaPresidente”. Il valore dei candidati “Targa Oro” per la primazia.

Nel quartier generale della “Fedriga Presidente”, il caso Monfalcone, elezioni comunali dello scorso anno, viene sezionato in ogni suo dettaglio e radiografato con cura dagli esperti di flussi elettorali e dai media maker. La lista che ha sbaragliato il campo del centrodestra è stata la civica della sindaca Cisint che ha ottenuto un 23% alto. Più staccata la Lega per Salvini premier che si è piazzata al secondo posto col 16,9. Fratelli d’Italia solo terza con un deludente 12,36%. Tre risultati che dimostrano come il valore dei partiti tradizionali subisca un importante contraccolpo quando si tratta di elezioni amministrative. Le elezioni regionali in Friuli Venezia Giulia del prossimo 2-3 aprile, sono infatti amministrative “allargate” e il Friuli è l’unica regione al voto su tutto lo stivale. In tal senso emergono le capacità dei singoli di tirar sù preferenze e i dati lo confermano. Nella civica Cisnit il più votato è stato Luca Fasan con 2019 preferenze, mentre Garritani, Fratelli d’Italia, non è andato oltre le 146. Chi ha sbaragliato il campo è stata Suzane Kulier (Progetto Fvg 8,12%) che ha ottenuto 300 preferenze. Record elettorale. Oggi la Kulier è candidata nella “Fedriga Presidente” nel collegio di Gorizia col fuoriclasse consigliere regionale uscente Diego Bernardis. Sarà sui candidati “Targa Oro” che si vedranno i reali valori in campo. Ad oggi il personale candidato con le più alte possibilità di raccogliere preferenze è quello della lista di Fedriga, l’esempio di Kulier a Monfalcone ne è la prova e la differenza si vede anche nella mobilitazione che i candidati stanno mettendo in campo in queste ore.