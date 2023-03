FratelliDiSaro Exxx…Polzive!!! Sempre più marcato il timbro dell’ex Senatore sui BenitoRemix. Balloch testa di ponte. Dreosto replica alle pretese di Ciriani sugli assessori: “Ognuno avrà la propria rappresentanza in base ai voti”.

Non c’è alcun dubbio che dietro il degradamento identitario di Fratelli d’Italia, cui si sono arresi gli aromatici Benito Remix, vi sia la regia di Saro e Cerno. Eccoli in foto (5 marzo) seduti sugli spalti del Carnera di Udine poco interessati al derby e ben isolati dal resto dei tifosi. Quale poteva essere l’argomento? non certo il basket e nemmeno il mistero Briscoe; sembra invece che l’ex senatore sia impegnato a suggerire al marito di Balloch la strategia per ingabbiare Fedriga e gli alleati. Un’intesa che risale ai tempi dell’Ingorgo (il libro di Cerno) e che oggi si dà una mano di vernice con l’ingresso dei due nella stanza dei bottoni degli ex Benito Remix. Il circolo cividalese ha capito che per intestarsi l’eventuale successo, servono preferenze, molte preferenze che poi si tradurranno in posti di potere all’interno dell’amministrazione regionale. La cura “Elly” non necessita di grandi proclami (vedi comunali di Udine con l’indecente innesto dei più feroci oppositori di Fontanini alla ricerca di poltrone), l’obiettivo è solo quello, per certuni, di ritornare a sedersi al tavolo della maggioranza ed influenzare le decisioni sull’assegnazione delle poltrone. Un tema che sta già esplodendo all’interno del centrodestra. Ieri, sul Gazzettino, aveva iniziato Luca Ciriani prenotando assessori e deleghe come fossero bussolotti, oggi il richiamo dell’onorevole Dreosto a mantenere la calma: “Noi – osserva il commissario regionale della Lega – non temiamo alcun tipo di riequilibrio all’interno della coalizione perché sappiamo la nostra forza e il valore dei nostri candidati. Non ci sono assessorati di serie A e di serie B. Non andiamo a ipotecare questo o quel posto. Abbiano donne e uomini capaci di lavorare in tutti gli assessorati, con grandi capacità e in grado di dare risposte ai cittadini”. A meno di tre settimane dal voto si rumoreggia fra un partito che rincorre la formidabile “Elly” e la lotta per i posti in giunta. Tutto serve, basta evitare l’astensionismo.