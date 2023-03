FratelliCartelli Exxx…Polzive!!! Anzil e Deganutti in sinergia elettorale: obiettivo le due giunte. Fedriga non scorda la Lega, mercoledì con Bordin nella fossa degli ambientalisti sangiorgini. Presidio dei Comitati dalle ore 16.30.

Dalle ore 16.30 di mercoledì a San Giorgio di Nogaro è stato organizzato un “Presidio” per dire No all’acciaieria. La campagna elettorale entra nel vivo e si avvertono i primi lampi delle fusette regionali. I temi sono “sensibili”: quelli dell’ambiente, salute, lavoro, scuola, inseriti nei programmi dei rispettivi aspiranti con tanto di soluzioni. L’appuntamento di mercoledì a San Giorgio di Nogaro rientra fra questi. Per le ore 17 al Canoa Club è atteso il presidente più amato dai friulani che tirerà la volata al candidato della Lega Mauro Bordin. Il comune di San Giorgio è una polveriera per via dell’ipotesi acciaieria Danieli-Metinvest di cui tutti ne parlano ma nessuno ha visto il progetto. Su queste pagine se ne è scritto a lungo l’estate scorsa. Intanto gli esponenti del Comitato per la Vita del Friuli Rurale rendono noto che: “Mercoledì noi ci saremo e vedremo se hai il coraggio (Fedriga) di avere un confronto leale sui fatti e non sulle promesse elettorali”. Il sale elettorale è servito. Spetterà a Fedriga-Bordin dipanare la matassa d’acciaio. Sempre sul fronte centrodestrista, stasera è annunciata l’inaugurazione della nuova sede elettorale a Udine di Mario Anzil per le regionali e Fausto Deganutti per le comunali, ambedue di Fratelli d’Italia. Si chiamano sinergie o cartelli elettorali e sono quelle intese che mettono insieme candidati di uno stesso partito in diverse elezioni. Promotore dell’evento il commerciante di origini pakistane Paolo Di Bernardo. Non è un mistero che sia Anzil che Deganutti abbiano come obiettivo, in caso di vittoria, l’esecutivo.